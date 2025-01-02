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"Переиграли врага": в СМИ раскрыли детали уникальной операции по уничтожению Ми-8

Руслана Заклинская
2 января 2025, 17:49
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Россияне не ожидали, что украинские дроны смогут преодолеть патруль из трех вертолетов Ми-8.
'Переиграли врага': в СМИ раскрыли детали уникальной операции по уничтожению Ми-8
Украинские морские дроны впервые уничтожили вражеские вертолеты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Коротко:

  • Украина впервые осуществила операцию с использованием морских дронов Magura V5 для уничтожения вертолетов Ми-8
  • Операция показала значительное улучшение эффективности дронов
  • Модернизация дронов позволила Украине получить тактическое преимущество

Бойцы ГУР МО Украины осуществили уникальную операцию с использованием морских дронов, в результате которой были уничтожены российские вертолеты возле Крыма. Этот случай стал первым в истории, когда морские дроны использовали для уничтожения вражеской техники такого уровня. Об этом пишет Defense Express.

Как отметило издание, операцию осуществило подразделение Group 13 с помощью морских дронов Magura V5 с использованием ракетного вооружения. Они успешно уничтожили два вертолета Ми-8, их экипаж погиб. Еще один подбитый вертолет смог добраться до аэродрома. Это свидетельствует о значительном улучшении эффективности дронов Magura V5, которые были оснащены специально адаптированными ракетами Р-73.

видео дня

"Стоит подчеркнуть, что уточнения о сбитых на самом деле двух, а не одном Ми-8 российских оккупационных войск в Крыму дают понимание не только о том, что враг просто потерял еще две единицы авиатехники. Это дает понимание и о том, какой реальный уровень эффективности удалось "выжать" благодаря работам по совершенствованию ракетного варианта морских дронов Magura V5", - подчеркнули в материале.

Аналитики отметили, что для достижения таких результатов была проведена комплексная модернизация, которая включала совершенствование системы управления дронами и адаптацию ракет Р-73 для морской среды. Это позволило повысить точность и эффективность атак.

Отмечается, что сбитые вертолеты, вероятно, выполняли патрулирование акватории Черного моря, что является обычной практикой для оккупантов. Россияне рассчитывали, что трех вертолетов Ми-8 будет достаточно, чтобы помешать дронам выполнить задание, однако уникальная операция показала, что враг просчитался.

"А это указывает заодно и на то, что операторы морских дронов переиграли врага и на уровне тактической подготовки, и это в свою очередь дало возможность в полной мере раскрыть те технические усовершенствования, которые были проведены на ракетном варианте морских дронов Magura V5", - добавили аналитики.

дрон Magura инфографика
Дрон Magura V5 / Инфографика: Главред

Операция ГУР по уничтожению российских вертолетов - что известно

Напомним, 31 декабря спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" осуществило историческую операцию по поражению российских вертолетов Ми-8 с помощью ударных морских дронов Magura V5, оснащенных ракетами Р-73 "SeeDragon". Операция состоялась в Черном море возле мыса Тарханкут.

Впоследствии стало известно, что во время операции был сбит российский вертолет Ми-8, он упал в воду. Второй вертолет получил повреждения, но смог добраться до аэродрома.

Как сообщал Главред, 2 января ГУР сообщило, что морские дроны Magura V5 уничтожили два российских вертолета Ми-8 в Черном море возле Крыма, а еще один получил повреждения. Уничтожение двух вертолетов обновило рекорд.

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Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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