Российский 'Феникс' сгорел: в ГУР сообщили об уничтожении оборудования РФ

Важный процесс - это усложнение и препятствия для логистики и связи РФ.

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Уничтожение оборудования РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Донецкой области уничтожено телекоммуникационное оборудование РФ

Разрушены три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением

На оккупированной территории Донецкой области уничтожено телекоммуникационное оборудование армии страны-агрессора России. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожено четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что из-за пожара, который произошел на территории Ленинградской области РФ, оплавилось оборудование для сотовой связи. Также разрушены огнем три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области государства-агрессора.

"Осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии - важный процесс, который не прекращается", - подчеркнули в ГУР.

Пожар в РФ - видео:

Операции ГУР - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 28 декабря стало известно, что украинские военные с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили или повредили 15 кораблей и судов РФ. Черноморский флот РФ полностью заблокированы.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А различные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах, которые связаны с "оборонкой" РФ.

Кроме того, 27 декабря в Главном управлении разведки МО Украины обнародовали детали операции по уничтожению вражеских офицеров. Бойцы мощным ударом HIMARS не дали завершить оккупантам совещание в Запорожье.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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