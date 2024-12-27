ГУР мощным ударом HIMARS ликвидировало российских офицеров на Запорожье

ГУР мощным ударом ликвидировали оккупантов, которые собирались на совещание в Запорожье.

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Бойцы ГУР провели спецоперацию в Запорожье / коллаж: Главред, скриншоты: видео

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ГУР успешно ликвидировало российских офицеров

Как разведчики разработали план операции

27 декабря в Главном управлении разведки МО Украины обнародовали детали операции по уничтожению вражеских офицеров. Бойцы мощным ударом HIMARS не дали завершить оккупантам совещание в Запорожье.

В пресс-службе ГУР сообщили, что операцию совместно проводили различные подразделения Сил обороны. К успеху привели действия бойцов Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки войск "Таврия".

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Разведчики узнали, когда запланирована встреча с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил России в Запорожской области. Данные проверили и подтвердили. Далее военные разведчики разработали план операции. К ним силами и средствами присоединились ОУВ "Таврия" и тактическая группа "Тайфун" СБУ.

"Сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар с HIMARS, а после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны. В результате операции ликвидированы трое офицеров российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В ГУР раскрыли фамилии ликвидированных военных преступников:

Нагорный Дмитрий Олегович, командир 1 батальона 135-го мотострелкового полка;

Крохмалев Григорий Александрович, заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки 135-го мотострелкового полка;

Фомин Юрий Викторович, командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы.

Также известно, что все погибшие оккупанты имели звание капитана.

Операции ГУР - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ГУР под Москвой взорвали военный самолет. По данным разведки, на аэродроме сдетонировала основная силовая установка самолета. Взрыв произошел 12 декабря. Ориентировочная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около 4,5 миллиона долларов.

В РФ уничтожен склад, где полностью выгорели детали для "Шахедов" на $16 млн. В ГУР сообщили, что общие убытки от разрушительного пожара составляют около 16 миллионов долларов. По данным разведки, на складе находилось 65 фюзеляжей дронов, а также двигатели, навигационные системы и многое другое.

Бойцы ГУР в России взорвали железнодорожное полотно. В разведке сообщили, что в российском Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно. Военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное серьезное осложнение. Пожар вывел из строя три локомотива.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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