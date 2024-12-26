Минус 25 млн долларов: ВСУ поразили важный для оккупантов комплекс

Коротко:
- ВСУ поразили вражеский ЗРК "ТОР-М2"
- Российский комплекс стоит около 25 млн долларов
Операторы 412 полка "Nemesis" поразили вражеский зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2" вблизи населенного пункта Зеленополь Запорожской области. Видео боевой работы было опубликовано на странице Командования Сил беспилотных систем ВС Украины.
В сообщении говорится, что в результате критических повреждений вражеский комплекс стал непригодным для применения.
"Стоимость нового ЗРК составляет около 25 миллионов долларов - еще одна серьезная потеря для российской системы ПВО. Операторы СБС наглядно демонстрируют, как точное планирование и современные технологии меняют ситуацию на поле боя", - добавили бойцы ВСУ.
Смотрите видео, как бойцы ВСУ уничтожают вражеский комплекс:
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, майор ВСУ Максим Жорин рассказывал, что из-за погодных условий войска страны-агрессора России снова стали себе позволять проводить штурмы украинских позиций на технике. По его словам, россияне пытаются пробиться к реке Оскол, ежедневно проводя штурмы.
Кроме того, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко сообщал, что россияне хотят взять Купянск, чтобы зайти с тыла и окружить группировку украинских Вооруженных сил.
Недавно Главред со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова писал, что российская армия оккупировала почти половину поселка Двуречная на Купянском направлении в Харьковской области.
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Что известно о комплексе ЗРК "ТОР"?
ЗРК "ТОР" - тактический зенитный ракетный комплекс, который предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов.
Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме, пишет Википедия.
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