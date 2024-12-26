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Враг пользуется условиями и меняет тактику: известна главная задача россиян

Мария Николишин
26 декабря 2024, 08:15
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Задача россиян - полностью выйти на реку Оскол.
Враг пользуется условиями и меняет тактику: известна главная задача россиян
Ситуация возле реки Оскол / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Главное из заявления майора ВСУ:

  • Оккупанты начать проводить штурмы на технике
  • Россияне пытаются пробиться к реке Оскол
  • ВСУ сейчас сложно проводить разведку подходов

Из-за погодных условий войска страны-агрессора России снова стали себе позволять проводить штурмы украинских позиций на технике. Об этом рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, передает hromadske.radio.

По его словам, россияне пытаются пробиться к реке Оскол, ежедневно проводя штурмы, а изменение погодных условий уменьшает возможности контроля передней линии.

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"Основная сложность - погодные условия, потому что сейчас сложно проводить разведку подходов, ведь погодные условия не позволяют. Очень большая потеря Мавиков... Если раньше техники почти не было, а враг наступал пешими группами. Враг пользуется погодными условиями. Это опасные вещи, когда враг оказывается на технике у тебя за спиной. Очень сложно потом зачищать местности, и это приводит к дополнительным потерям. Трудно проводить стабилизационные действия, не понеся потерь. Враг тоже стреляет, у него есть артиллерия, дроны, есть сброс", - подчеркнул он.

Военный добавляет, что задача россиян - полностью выйти на реку Оскол.

"Они дерзко переходят реку, воруя лодки у местного населения, и это перемещение бывает сложно обнаружить. Это больше угрожает Купянску, и они это пытаются делать ближе к Боровой. Россияне пытаются расширять свой плацдарм", - подчеркнул Жорин.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что российские войска на Херсонщине ежедневно проводят разведку боем и небольшими штурмовыми группами пытаются прорвать оборону ВСУ. Однако пока признаков масштабной подготовки к форсированию Днепра нет.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что на Покровском направлении РФ сосредоточила три российские общевойсковые армии, но несмотря на постоянные атаки вражеских войск нет ни непосредственно в городе, ни в его окрестностях.

В то же время, в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что украинские военные продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. К сожалению, некоторые из позиций там были потеряны.

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Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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