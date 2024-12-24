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Пошли ва-банк на ключевом участке: на каких на трех направлениях РФ усилила штурм

Даяна Швец
24 декабря 2024, 21:28
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Враг сейчас наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением.
Пошли ва-банк на ключевом участке: на каких на трех направлениях РФ усилила штурм
Оккупанты ведут активные штурмовые действия на Краматорском, Торецком и Северском направлениях / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, DeepState

О чем сказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск":

  • Враг использует технику по всему фронту
  • Россия активизировала штурмы на трех направлениях фронта
  • В Торецке ситуация хуже всего - с начала суток враг провел 11 штурмов

Российские войска активно применяют военную технику на трех направлениях: Краматорском, Торецком и Северском.

Деталями поделилась во время телемарафона пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

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По ее словам, ранее основная активность техники противника наблюдалась только на Северском направлении, но теперь она задействована сразу на всех трех.

Кроме того, оккупанты значительно активизировали штурмовые действия, усиливая давление на украинские силы.

"Сейчас мы видим, что враг наступает на всех направлениях, буквально действительно на всех - на Торецком, на Краматорском, на Северском и наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением. Раньше только на Северском направлении они применяли технику, а теперь на все три. Враг усилил свои штурмы, проводит очень активную работу на этих направлениях", - рассказала Бобовникова.

По словам Бобовниковой, Силы обороны усиливают бдительность.

"Прежде всего - это использование БПЛА. Мы усиливаем наш передний край, где возможно и если возможно мы подтягиваем также резервы, усиливаемся. Готовимся к еще большей активизации врага на этих направлениях", - заявила Бобовникова.

К сожалению, сейчас самая сложная ситуация, по словам пресс-секретаря, в Торецке. Дело в том, что с начала этих суток враг провел 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются.

"На самом деле здесь ситуация очень напряженная. Бои ведутся за каждый дом и надо понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом и буквально на следующий день этот дом мы уже отбиваем. На северной окраине Торецка - поселок Нелиповка, враг начинает применять технику. За прошедшие сутки там происходили бои с применением боевых бронированных машин, багги, мотоциклов. Раньше мы этого не наблюдали, а сейчас враг активизировался", - рассказала Бобовникова.

Кроме этого, по словам пресс-секретаря, рядом с Часовым Яром агрессор также начал использовать технику.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр - что известно / Инфографика: Главред

"Здесь, так же как и в Торецке, есть большая сложность для того, чтобы использовать боевые бронированные машины и танки. Все из-за того, что в городской застройке они не так эффективны и ими трудно маневрировать, поэтому их обычно не используют. Однако уже несколько дней подряд мы наблюдаем ситуацию, когда напротив Часового Яра выезжает танк, стреляет с закрытых позиций и возвращается обратно", - сказала Бобовникова.

Ситуация на фронте - что известно

Как писал Главред, недавно руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут прокомментировал планы РФ по повторному наступлению на Сумщину. По его словам, России выгодно расширение линии фронта.

В свою очередь бывший представитель Генерального штаба Владислав Селезнев объяснил, для чего на самом деле россияне хотят форсировать Днепр. Сейчас противник перебрасывает специфическое оборудование и оборудование, которое может свидетельствовать о подготовке к форсированию.

В то же время в DeepState раскрыли ситуацию в Макаровке. По данным информационного OSINT-проекта, ВСУ удалось вырваться из окружения.

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