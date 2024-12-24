Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

Эксперт уверен, что завершение войны требует более широкого политического подхода.

https://glavred.info/ukraine/chetyre-shaga-k-miru-v-foreign-affairs-ozvuchili-klyuchevye-aspekty-soglasheniya-s-rf-10624910.html Ссылка скопирована

Эксперт назвал ключевые аспекты мирного соглашения / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

Что входит в план прекращения войны в Украине

Почему вопрос территорий не будет предметом торгов за столом переговоров

Избранный президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что намерен способствовать завершению войны в Украине. По мнению экспертов, основная цель мирного урегулирования - предотвратить возобновление конфликта, а не решать территориальные вопросы.

Такую позицию высказывает Сэмюэл Чарап, старший политолог RAND Corporation и специалист по российской политике, в статье для Foreign Affairs.

видео дня

Эксперт считает, что реалистичный план мира должен базироваться на четырех основных элементах:

соглашении о прекращении огня,

надежных гарантиях безопасности для Украины,

санкциях против России,

мерах для стабилизации ее отношений с Западом

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Чарап подчеркивает, что вопрос территорий, вероятно, не станет ключевым аспектом переговоров, а линия разграничения останется по большей части там, где она будет на момент прекращения огня, с возможными незначительными корректировками.

Основные аспекты мирного плана:

Гарантии безопасности . Послевоенная безопасность Украины должна обеспечиваться такими мерами, которые бы сделали невозможным повторную агрессию России. Это может включать как поставки оружия, так и обязательства других стран защищать Украину. При этом, вступление Украины в НАТО маловероятно, хотя прямые гарантии безопасности от США возможны.

. Послевоенная безопасность Украины должна обеспечиваться такими мерами, которые бы сделали невозможным повторную агрессию России. Это может включать как поставки оружия, так и обязательства других стран защищать Украину. При этом, вступление Украины в НАТО маловероятно, хотя прямые гарантии безопасности от США возможны. Соглашение о прекращении огня . Важно обеспечить контроль за соблюдением перемирия. Чарап предлагает использовать технологии мониторинга (датчики, камеры) и создать механизмы ответственности за нарушение режима тишины.

. Важно обеспечить контроль за соблюдением перемирия. Чарап предлагает использовать технологии мониторинга (датчики, камеры) и создать механизмы ответственности за нарушение режима тишины. НаказаниеРоссии. Мир должен увидеть последствия агрессии для России, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в других регионах. Аналитик считает необходимым сохранить санкции и использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Чарап уверен, что завершение войны требует более широкого политического подхода, чем просто обсуждение территорий, и предостерегает от повторения ошибок Минских соглашений.

Мирные переговоры РФ и Украины - что известно

К слову, ранее Главред сообщал о тайных переговорах Киева и Москвы. Речь идет о переговорах при посредничестве Азербайджана о продлении транзита российского газа через территорию Украины.

В свою очередь в МИД также сделали заявление о переговорах с Россией. По мнению представителя Министерства иностранных дел, Москва не хочет мира, следовательно, нужно усилить на нее давление для того, чтобы принудить Кремль к миру.

Также и в Белом доме сделали громкое заявление относительно переговоров Украины с РФ. Украине понадобится дополнительная военная помощь, убежден Майкл Карпентер.

Другие новости о переговорах по завершению войны:

Что такое Foreign Affairs? Foreign Affairs - это американский журнал о международных отношениях и внешней политике США, который издается Советом по международным отношениям, некоммерческой, беспартийной членской организацией и мозговым центром, специализирующимся на внешней политике и международных делах США. Печатный журнал, основанный 15 сентября 1922 года, выходит каждые два месяца, а на веб-сайте ежедневно публикуются статьи и антологии каждые два месяца, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред