Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

Главное:
- Что входит в план прекращения войны в Украине
- Почему вопрос территорий не будет предметом торгов за столом переговоров
Избранный президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что намерен способствовать завершению войны в Украине. По мнению экспертов, основная цель мирного урегулирования - предотвратить возобновление конфликта, а не решать территориальные вопросы.
Такую позицию высказывает Сэмюэл Чарап, старший политолог RAND Corporation и специалист по российской политике, в статье для Foreign Affairs.
Эксперт считает, что реалистичный план мира должен базироваться на четырех основных элементах:
- соглашении о прекращении огня,
- надежных гарантиях безопасности для Украины,
- санкциях против России,
- мерах для стабилизации ее отношений с Западом
Чарап подчеркивает, что вопрос территорий, вероятно, не станет ключевым аспектом переговоров, а линия разграничения останется по большей части там, где она будет на момент прекращения огня, с возможными незначительными корректировками.
Основные аспекты мирного плана:
- Гарантии безопасности. Послевоенная безопасность Украины должна обеспечиваться такими мерами, которые бы сделали невозможным повторную агрессию России. Это может включать как поставки оружия, так и обязательства других стран защищать Украину. При этом, вступление Украины в НАТО маловероятно, хотя прямые гарантии безопасности от США возможны.
- Соглашение о прекращении огня. Важно обеспечить контроль за соблюдением перемирия. Чарап предлагает использовать технологии мониторинга (датчики, камеры) и создать механизмы ответственности за нарушение режима тишины.
- НаказаниеРоссии. Мир должен увидеть последствия агрессии для России, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в других регионах. Аналитик считает необходимым сохранить санкции и использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.
Чарап уверен, что завершение войны требует более широкого политического подхода, чем просто обсуждение территорий, и предостерегает от повторения ошибок Минских соглашений.
Мирные переговоры РФ и Украины - что известно
К слову, ранее Главред сообщал о тайных переговорах Киева и Москвы. Речь идет о переговорах при посредничестве Азербайджана о продлении транзита российского газа через территорию Украины.
В свою очередь в МИД также сделали заявление о переговорах с Россией. По мнению представителя Министерства иностранных дел, Москва не хочет мира, следовательно, нужно усилить на нее давление для того, чтобы принудить Кремль к миру.
Также и в Белом доме сделали громкое заявление относительно переговоров Украины с РФ. Украине понадобится дополнительная военная помощь, убежден Майкл Карпентер.
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Что такое Foreign Affairs?
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