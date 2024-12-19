Война или переговоры: украинцы должны принять фундаментальные решения - Блинкен

Блинкен выступил с важным заявлением относительно войны в Украине.

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Украине нужно принять важные решения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Прекращение огня должно произойти только на справедливых условиях

США стремятся обеспечить Украине самые сильные позиции в следующем году

Украина находится в процессе, когда нужно принять крайне важное решение - продолжать войну или вести переговоры о мире. Такое мнение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC.

Он подчеркнул, что США стремятся обеспечить Украине самые сильные позиции в 2025 году.

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"Украинцы должны принять фундаментальные решения относительно продолжения борьбы или переговоров и попытки довести это до прекращения огня", - сообщил Блинкен.

При этом он добавил, что также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия это сделать.

"Впрочем, если дойдет до этого (до переговоров - ред.), мы хотим убедиться, что украинцы и администрация Трампа будут иметь лучшие позиции для заключения сильнейшего соглашения", - заявил госсекретарь США.

Он уточнил, что имеет в виду дальнейшую работу по укреплению позиций Украины на поле боя. Также речь идет о продолжении давления на Россию.

Блинкен подчеркнул, что прекращение огня должно произойти только на справедливых условиях и с учетом долгосрочных перспектив. Важно не дать России отдохнуть, перевооружиться и снова напасть через год, два или пять лет.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отверг немедленное прекращение огня. По словам главы государства, нельзя остановить войну без гарантий безопасности для украинского государства. Иначе Россия снова в любой момент может напасть.

Недавно Трамп заявлял, что главной задачей новой администрации Соединенных Штатов станет завершение российско-украинской войны. На Ближнем Востоке "менее сложная ситуация", поэтому приоритет №1 - Украина.

Как писал Главред, 19 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Лидеры стран договорились как можно быстрее найти путь к справедливому миру в Украине. В ходе разговора политики пришли к выводу, что война длится слишком долго, поэтому нужно искать путь к миру.

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Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

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