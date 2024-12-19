'Украина будет в НАТО': Блинкен заявил, что США продвигают членство страны в Альянсе

США поддерживают путь Украины в НАТО и создали специальное командование для помощи в осуществлении реформ, заявил госсекретарь США.

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США поддерживают вступление Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы из заявления Блинкена:

Украина должна стать частью НАТО

Статья 5 Североатлантического альянса является самой эффективной гарантией безопасности

Страны-члены Альянса не стоят на пути присоединения Украины

Украина должна быть частью НАТО. Статья 5 Североатлантического договора является самой эффективной гарантией безопасности для страны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Голос Америки".

"Если посмотреть на то, что является успехом для Украины, я думаю, что мы в полной мере на пути к успеху в этом смысле", - сказал он.

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Блинкен отметил, что во времена президентства Джо Байдена не было признаков того, что Россия готова к перемирию с Украиной, но ситуация может измениться. Он подчеркнул, что администрация Байдена осознает опасность перемирия, поскольку оно может дать возможность Путину "отдохнуть, перевооружиться и снова напасть в нужный момент".

"Мы должны убедиться, что так или иначе - и это можно сделать разными способами - Украина имеет то, что ей нужно, чтобы действительно сдерживать любую дополнительную агрессию со стороны России", - подчеркнул госсекретарь США.

Чиновник подтвердил, что страны НАТО не оказывают препятствий на пути Украины к членству в Альянсе.

"Нет, мы не стоим на пути. Мы вывели Украину на путь членства в НАТО. И последовательные саммиты Альянса НАТО были очень четкими в этом отношении", - заявил Блинкен.

Гарантии безопасности для Украины

Вступление в НАТО и коллективная защита по статье 5 являются самыми эффективными гарантиями безопасности для Украины, считает Блинкен. Он также добавил, что НАТО создало специальное командование, которое помогает Украине в выполнении необходимых реформ.

"Мы впервые в истории НАТО создали специальное командование, целью которого является помочь Украине на этом пути, осуществить практические шаги, которые она должна сделать - продолжать развивать и реформировать свои военные институты, продолжать укреплять свою демократию. И мы движем Украину по этому пути. В то же время в конце концов, я считаю, что да, Украина будет и должна быть в НАТО, и статья 5 является лучшей гарантией, которая у нас есть", - заявил Блинкен.

По мнению государственного секретаря США, привлечение европейских войск к патрулированию линии разграничения в случае прекращения огня также может стать дополнительной гарантией безопасности для Украины.

Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает активно двигаться в направлении вступления в НАТО, что является основным элементом стратегии национальной безопасности. Нардеп Егор Чернев подчеркнул, что статья 5 Североатлантического альянса является единственной реальной гарантией безопасности для Украины, и никакие другие соглашения не могут заменить членство в Альянсе.

Президент Украины заявил, что хотя Украина еще не может быть членом Альянса, существует возможность получить приглашение. Этот вопрос он планирует обсудить с президентом США Джо Байденом.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО должно распространяться на всю территорию страны в пределах международно признанных границ. Он пояснил, что это будет первый шаг, который даст четкий сигнал Путину, что Украина станет членом Альянса.

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Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

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