Будут говорить о вступлении в НАТО: Ермак анонсировал переговоры Зеленского и Байдена

Зеленский хотел бы, что Байден до конца своей каденции принял такое историческое решение.

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Ермак анонсировал переговоры Байдена и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное из заявления Ермака:

Зеленский планирует переговоры с Байденом

Зеленский хочет получить приглашение в НАТО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский планирует переговоры с президентом США Джо Байденом. Зеленский хотел бы, чтобы США сделали важный шаг и пригласили Украину в НАТО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак считает, что это решение по праву можно было бы считать историческим.

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"Безусловно, президент хочет еще раз поговорить с президентом Байденом, для того, чтобы еще раз донести, что у него есть такая возможность, пока он еще в должности, пока он еще имеет эти юридические возможности, действительно сделать такой важный, исторический, я сказал бы, шаг и закрыть все эти 20 с лишним лет, когда нам что-то обещают каждый год, мы меняем формулировки, но нет главного: нет простого шага, взять и пригласить Украину в НАТО", - сказал Ермак.

Он также напомнил, как раньше мало кто верил в успех Украины на фронте, но "произошла Курская операция". Такие же заявления звучали и относительно возможности о вступлении Украины в ЕС.

"И мы так много раз уже удивили этот мир, что для президента главное, для всех нас, для всей команды - делать все, что мы можем, и даже больше, для того, чтобы достичь результата", - добавил он.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, Украина продолжает активно работать над вступлением в НАТО, что является ключевой стратегией для обеспечения национальной безопасности, заявил Егор Чернев. Он подчеркнул, что только статья 5 Североатлантического альянса предоставляет реальные гарантии защиты, а никакие соглашения по безопасности не могут заменить полноправное членство в НАТО.

Президент также заявил, что Украина пока не может быть членом НАТО, но может получить приглашение в Альянс. Президент планирует обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом.

Министерство иностранных дел Украины отметило негативный опыт Будапештского меморандума и призвало США, Великобританию и других международных партнеров поддержать кандидатуру Украины для вступления в НАТО.

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