Боевая операция возле Керчи и приглашение в НАТО: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 9 декабря по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

https://glavred.info/ukraine/boyova-operaciya-bilya-kerchi-ta-zaproshennya-do-nato-golovni-novini-ukrajini-daydzhest-10621157.html Ссылка скопирована

Главные новости Украины по состоянию на 22:00 9 декабря / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео, УНИАН

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Падение режима Асада является поражением Путина - аналитики ISW

Падение режима диктатора Сирии Башара Асада является стратегическим политическим поражением Кремля. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Россия вмешалась в сирийский вопрос в 2015 году, чтобы защитить режим Асада после того, как в 2011 году начались массовые протесты в рамках более масштабного движения "Арабская весна".

видео дня

Как отмечают аналитики ISW, российский диктатор Владимир Путин давно рассматривает "цветные революции", которые привели к появлению новых демократических правительств в бывших советских республиках, как угрозу стабильности и безопасности собственного режима.

Оккупанты продвинулись вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области - Deep State

Российская оккупационная армия продвинулась вблизи пяти населенных пунктов в Донецкой области.

Как сообщили аналитики мониторингового канала DeepState в ночь на 9 декабря, враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино.

"Рамштайн" и военная помощь: Умеров и Остин провели телефонный разговор

Глава Минобороны США Ллойд Остин и глава Минобороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор. Министры обсудили подготовку к очередному заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). Об этом сообщили на сайте Пентагона в воскресенье, 8 декабря.

По словам генерал-майора Пэта Райдера, официального представителя Министерства обороны США, стороны сосредоточились на двух ключевых вопросах: ситуация на поле боя и помощь США.

Армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья: в ISW описали ситуацию

Российские военные недавно продвинулись вперед на главном украинском выступлении в Курской области на фоне боев в этом районе. Армия страны-агрессора России снова начала использовать бронетранспортеры и бронемашины, проводя усиленные атаки.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, которые были опубликованы 8 декабря.

Дроны "Sea Baby" устроили "ад" вертолетам и катерам РФ: уникальная операция СБУ

В ночь с 5 на 6 декабря СБУ провела уникальную спецоперацию "Sea Baby" в Керченском проливе. Морские дроны отработали по российским вертолетам, самолетам и катерам. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Группа дронов вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались перехватить их. Во время операции пилоты РФ, которые ожидали легкой добычи, стали жертвами морских дронов.

Графики отключений света изменили: в Киеве и трех областях света будет меньше

В понедельник, 9 декабря, в ряде регионов Украины изменили графики отключения электроэнергии. В частности, свет будут отключать по другим схемам в Киеве и области, а также на Днепропетровщине и в Одесской области.

"От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений сегодня", - сообщили в ДТЭК.

Россияне приближаются к Покровску "не с позиции силы": в Forbes раскрыли план РФ

Россия прилагает значительные усилия для полной оккупации украинского Донбасса. Город Покровск остается одним из основных препятствий для врага. Об этом пишет Forbes.

По словам аналитика издания Дэвида Акса, в последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии РФ продвинулись через село Желтое к Новопустинке. Россияне создали узкий выступ в линии обороны Украины, который позволил российским войскам приблизиться к Покровску на восемь километров с юга.

500 КАБов и более 400 дронов за неделю: Зеленский сделал заявление о массированных ударах РФ

Страна-агрессор Россия на прошлой неделе запустила по Украине почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что для более мощного отпора российским оккупантам наше государство нуждается в помощи международных партнеров, ведь такой ежедневный террор, который осуществляет РФ против Украины, не может оставаться проблемой одного народа.

Армия РФ проводит ротацию: противник готовится к новым штурмам

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических планов. На Запорожском направлении противник проводит ротационные мероприятия личного состава. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В сообщении говорится, что именно на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг осуществляет ротацию военных подразделений.

"Путин должен думать, что пришло время заключить мир, потому что он проиграл": Трамп сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мир, и российский диктатор Владимир Путин "должен думать, что пришло время для этого, потому что он проиграл". Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Post.

Трамп обнародовал детали своих разговоров с мировыми лидерами во время своей первой зарубежной поездки после победы на президентских выборах в США. В частности, он сказал, о чем шла речь во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Избранный президент США заявил, что Зеленский "хочет заключить мир".

"Путин этого не хочет": Зеленский ответил, как может завершиться война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером немецкой оппозиции, кандидатом в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерц, который прибыл в Киев. Во время встречи глава Украинского государства ответил, в частности, возможно ли замораживание войны, о котором накануне заявлял избранный президент США Дональд Трамп, и как может завершиться война в Украине. Об этом сообщает УНИАН.

Решение принял лично Путин: в Кремле признались, где спрятался Асад

Сирийский диктатор Башар Асад получил политическое убежище в России после падения его режима в Сирии. Это решение лично принял лидер РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга, пишут российские СМИ.

Песков отказался разглашать детали относительно местонахождения Асада и заявил, что Кремль не обязан официально сообщать о предоставлении убежища сирийскому диктатору.

РФ заявила о передаче Украине тел погибших при падении Ил-76: комментарий штаба

Уполномоченная по правам человека страны-агрессора России Татьяна Москалькова вышла с заявлением о том, что РФ уже передала украинской стороне тела военнопленных, которые якобы погибли на борту ИЛ-76 во время авиакатастрофы 24 января 2024 года.

Как пишут росСМИ, в ответ относительно передачи тел погибших в авиакатастрофе она отметила, что это произошло при ее прямом присутствии.

В то же время на слова Москальсковой уже отреагировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Там отметили, что Украине действительно недавно передали останки погибших, однако они требуют дополнительной идентификации.

"Нет смысла говорить с Трампом": Зеленский обсудит с Байденом приглашение в НАТО

Украина пока не может быть членом НАТО, но приглашение в Альянс получить может. Киев готов рассмотреть предложение о размещении иностранных войск на территории страны до вступления в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером ХДС Фридрихом Мерцом в Киеве.

Предоставление Украине дальнобойного оружия: конкурент Шольца сделал позитивное заявление

Лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц сообщил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия. Об этом Мерц сказал перед началом переговоров с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает Укринформ.

Политик отметил, что в Германии продолжается "очень интенсивная" дискуссия относительно военной поддержки Украины. И в частности того, какие вооружения можно предоставлять Украине.

Мерц добавил, что сейчас есть принципиальный консенсус в том, чтобы и в дальнейшем оказывать военную поддержку, чтобы как можно скорее завершить эту войну.

Размещение "Орешника" в Беларуси: в Украине разнесли Путина и Лукашенко

Кремлевский диктатор Владимир Путин пообещал самопровозглашенному президент Беларуси Александру Лукашенко разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник".

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что это заявление главы страны-агрессора России не более чем очередная страшилка. При этом он убежден, что оно сработает, ведь убедили его в этом Кириенко и Патрушев.

Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала дату

Погода в Украине в ближайшие дни будет формироваться под влиянием активного циклона, который сейчас развивается над Италией и зацепит также нашу страну.

Во вторник, 10 декабря, в Украину придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем. О таких погодных условиях предупредила синоптик Наталья Диденко.

Также она отметила, что ветер восточного и юго-восточного направлений будет умеренный, временами порывистый.

В Украине могут появиться войска западных стран: в чем будет заключаться их миссия

Введение военных контингентов из западных стран, ранее инициированное президентом Франции Эммануэлем Макроном рассматривается как один из возможных вариантов обеспечения стабильности и безопасности Украины. Этот шаг может стать важным элементом не только для сдерживания агрессора, но и для обеспечения долговременного мира в регионе.

Главред собрал главное, что стоит знать о вероятности ввода войск западных союзников в Украину для обеспечения безопасности.

Двое львовских судей требовали 1 млн долларов взятки: НАБУ разоблачило должностных лиц

НАБУ и САП разоблачили действующего и бывшего председателей Хозяйственного суда Львовской области на вымогательстве от представителя частной компании взятки в размере $1 млн. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В сообщении говорится, что это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами.

Украина могла впервые ударить "длинными Нептунами" по целям РФ: что известно - СМИ

Минобороны Великобритании в своем разведывательном обзоре от 9 декабря 2024 года сообщило об успешном ударе Сил обороны Украины по позиции российской ПВО во временно оккупированном Крыму 29 ноября. Как отмечают аналитики издания Defense Express, данный отчет разведки несет дополнительную ценность сразу в нескольких плоскостях.

Отмечается, что на месте уничтоженного комплекса С-400 зафиксированы кратеры диаметром 13,5 метров, следы вторичной детонации и остатки системы ПВО.

Кроме того, это уже второй результативный удар по российским С-400 за ноябрь: предыдущий имел место 23 ноября в Курской области.

Ограничения будут жесткими: график отключения света на 10 декабря

В Украине во вторник, 10 декабря, будут действовать более жесткие графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения будут применены с 7:00 до 22:00. Графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать с такими ограничениями:

с 7:00 до 8:00 - одна очередь;

с 8:00 до 19:00 - две очереди;

с 19:00 до 22:00 - одна очередь.

"РФ уже на этапе подготовки": эксперт предупредил об угрозе применения "Орешника"

Российские войска, вероятно, готовят новый массированный удар по Украине в ближайшее время. Об этом рассказал военный эксперт Иван Ступак в комментарии для РБК-Украина.

Эксперт призвал всех граждан быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Комментируя предупреждение посольства Соединенных Штатов об "увеличении угроз" атак России на украинскую инфраструктуру, Ступак отметил, что США не озвучивают подобные сигналы без серьезных оснований.

Он добавил, что обычно Россия сообщает США о том, что планирует использовать для удара по Украине баллистические ракеты.

Оккупанты создают плацдарм на Харьковщине: ситуация меняется - 3 ОШБр

Армия страны-агрессора России на Харьковском направлении захватили два населенных пункта, где начинает создавать плацдарм. Об этом в эфире "Суспільного" заявил командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Романов.

По его словам, речь идет о селах Первомайское и Вишневое. Действия оккупантов на Харьковщине также указывают на то, что они пытаются отбросить Силы обороны за естественный рубеж реки Оскол.

В Украине готовят встречу по окончанию войны: у Зеленского раскрыли детали

Украина формирует перечень партнеров для участия в рабочей группе, которая будет заниматься усилением обороноспособности страны и согласованием позиций по дипломатическому завершению войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".

По словам Никифорова, Киев привлекает ключевых европейских партнеров и США, которые способны оказать максимальную поддержку Украине.

Мощный циклон мчится в Украину, регионы накроет мокрым снегом: известна дата

Погода в Украине 10 декабря будет дождливой и снежной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что к Украине приближается активный циклон. 10 декабря ожидается мокрый снег с дождем. Может быть порывистый ветер.

Температура воздуха ожидается в течение дня вторника в пределах 0-3 градусов тепла, в центральной части и в Донецкой области +2+5 градусов, на юге Украины +6+9, а в Крыму даже до +10+15 градусов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Один из вопросов касался качества подготовки воинов, что требует изменений.

"Кадровые изменения произошли. Именно для того, чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол, Михаил Драпатий этим будут заниматься. Сегодня было начало соответствующего обсуждения на нашей Ставке. Дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад ... Именно качество подготовки воинов - это во многом результативность наших воинов в боях, и, конечно, это сохранение жизней наших ребят", - сказал Зеленский.

Пока не известно, сколько российских военных находилось в Сирии. Вероятно, говорится о контингенте количеством несколько тысяч. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в комментарии РБК-Украина.

По его словам, сейчас действительно есть опасения, что РФ может перебросить из Сирии в Украину свою авиакомпоненту. Однако относительно количества этих войск точно не известно.

Подрыв начальника Еленовской колонии в Донецке: новые детали дерзкой операции

9 декабря во временно оккупированном Донецке был взорван автомобиль, в котором находился Сергей Евсюков, начальник Еленовской колонии, известной из-за теракта против украинских пленных. В результате взрыва Евсюков погиб, а его жена, которая также была в машине, получила тяжелые ранения. Бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил, что жена Евсюкова работает в так называемом "министерстве внутренних дел ДНР" и тоже причастна к репрессиям.

Обязательная накопительная пенсия в Украине: кто и когда сможет получить деньги

В Украине будет внедрен обязательный накопительный уровень пенсионной системы. Минсоцполитики обнародовало соответствующий законопроект. Об этом сообщает Экономическая правда.

Накопительный уровень пенсионной системы планируют ввести уже с 1 января 2026 года. Таким образом, выплаты будут зависеть от того, сколько человек накопил на своем индивидуальном пенсионном счете, который будет открыт для каждого работающего украинца. Работодатели и государство будут пополнять этот счет ежемесячно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред