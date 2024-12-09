Ограничения будут жесткими: график отключения света на 10 декабря

Графики отключения света будут введены сразу для одной и двух очередей.

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Графики отключения света на 10 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

В Украине во вторник, 10 декабря, будут действовать более жесткие графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения будут применены с 7:00 до 22:00.

Графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать с такими ограничениями:

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с 7:00 до 8:00 - одна очередь;

с 8:00 до 19:00 - две очереди;

с 19:00 до 22:00 - одна очередь.

"Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Следует отметить, что время и объем ограничений может измениться в течение суток.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что страна-агрессор Россия нанесла более 220 целенаправленных атак против объектов генерации электроэнергии. Также РФ оккупировала около 18 гигаватт энергетической мощности.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.

Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенк сказал, что отключения электроэнергии могут длиться и по 20 часов в сутки, если страна-агрессор Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.

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