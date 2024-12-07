В украинцев будет больше света: график отключения электроэнергии на 8 декабря

Главное:
- В воскресенье графики отключений света будут длиться с 14:00 до 18:00
- Энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме
В воскресенье, 8 декабря, графики отключения света в Украине будут короче. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Там подчеркнули, что благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября.
Отмечается, что для бытовых потребителей завтра будут применять одну очередь отключений с 14:00 до 18:00.
В то же время, для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 09:00 до 19:00.
"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - отметили в Укрэнерго.
В ведомстве добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику", - говорится в сообщении.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, если РФ снова нанесет удары по объектам передачи электроэнергии в Украине может создася критический режим с энергоснабжением - так называемый "островной режим".
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина срочно нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Поставка 20 единиц таких систем позволит избежать отключений света.
Кроме того, последние ракетные атаки России 17 и 28 ноября по энергетической инфраструктуре Украины значительно ухудшили ситуацию в энергосистеме. Риск длительных отключений света в разгар зимы увеличился.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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