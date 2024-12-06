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Выключать электроэнергию почти не будут: график отключения света на 7 декабря

Ангелина Подвысоцкая
6 декабря 2024, 19:32
762
Графики отключения света будут введены почти на весь день.
гаснет свет
График отключения света на 7 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света
  • В объеме скольких очередей будут выключать свет 7 декабря
  • Почему введены ограничения

В Украине в течение дня, 7 декабря, будут действовать графики отключения света. Ограничения будут значительно меньше. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 8:00 до 21:99 будут применяться ограничения для промышленности и бизнеса. Для бытовых потребителей будут выключать свет с 9:00 до 20:00 в объеме одной очереди.

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"Напоминаем, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Отмечается, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Энергетики советуют экономно потреблять электроэнергию.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что страна-агрессор Россия нанесла более 220 целенаправленных атак против объектов генерации электроэнергии. Также РФ оккупировала около 18 гигаватт энергетической мощности.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.

Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенк сказал, что отключения электроэнергии могут длиться и по 20 часов в сутки, если страна-агрессор Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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