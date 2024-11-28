Один город Украины может остаться без света на несколько дней: что известно

Главное из заявления:
- Херсон может остаться без света на несколько дней
- В городе ввели график подачи воды
- 29 ноября подать электричество смогут на объекты критической инфраструктуры
В Херсоне может не быть электроэнергии несколько дней после массового обстрела РФ. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.
"По худшим прогнозам, в Херсоне может не быть электричества несколько суток. Мы делаем все возможное, чтобы заживить город раньше", - заявил он.видео дня
Начальник МВА подчеркнул, что в городе ввели график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 20:00.
По его словам, утром 29 ноября смогут подать электричество на объекты критической инфраструктуры и обеспечить устойчивое водо-, газо- и теплоснабжение для населения. Весь город сейчас с газом.
"Херсон рассчитывает на помощь Николаевской области. В Херсоне организовывают развозку питьевой воды по районам. Жителям домов, где нет газа, совместно с волонтерами доставят горячие обеды", - подчеркнул Мрочко.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, после ударов ракетами и дронами по объектам энергетической инфраструктуры в Украине ввели очень жесткие графики отключения света. В частности, до конца суток, 28 ноября, в Украине будут выключать свет сразу для четырех очередей бытовых потребителей.
Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщил, что этой зимой у украинцев может не быть света по 4-8 часов в день.
Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что для полной отмены графиков отключений электроэнергии "нужны не дни, а недели".
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Кто такой Роман Мрочко?
Мрочко Роман Николаевич (род. 8 апреля 1989 года, г. Ленинск (Байконур) Кзыл-Ордынской области Казахская ССР) - украинский юрист, военный прокурор, полковник. Со 2 марта 2023 года - начальник Херсонской городской военной администрации, сообщает Википедия.
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