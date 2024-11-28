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На сколько часов будут выключать свет зимой: украинцам дали прогноз

Мария Николишин
28 ноября 2024, 13:53
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Графики отключения света могут длиться всю зиму.
На сколько часов будут выключать свет зимой: украинцам дали прогноз
Отключение света / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Главное из заявления эксперта:

  • Этой зимой в Украине будут действовать графики отключения света
  • Света не будет от 4 до 8 часов
  • Ситуация не является критической

Этой зимой у украинцев может не быть света по 4-8 часов в день. Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире "Киев 24".

По его словам, в течение зимы возможны такие же графики, как сейчас.

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"Высокая вероятность того, что в течение зимы время от времени мы будем сталкиваться с такими отключениями, с которыми мы имеем дело сейчас. То есть от 4 до 8 часов света не будет по графику, который будет каждый вечер публиковать Минэнерго, а после этого "Укрэнерго" и операторы систем распределения", - сказал эксперт.

Однако, он подчеркнул, что ситуация не является критической.

"Сказать, что у нас сейчас высокая вероятность, что все плохо, все пропало и нужно привыкать к длительным отключениям, я не могу", - подчеркнул Рябцев.

На сколько часов будут выключать свет зимой: украинцам дали прогноз
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что страна-агрессор Россия нанесла более 220 целенаправленных атак против объектов генерации электроэнергии. Также РФ оккупировала около 18 гигаватт энергетической мощности.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.

Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенк сказал, что отключения электроэнергии могут длиться и по 20 часов в сутки, если страна-агрессор Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.

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Кто такой Геннадий Рябцев?

Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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