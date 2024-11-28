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Ситуация значительно ухудшилась: введены жесткие графики отключения света 28 ноября

Ангелина Подвысоцкая
28 ноября 2024, 13:40обновлено 28 ноября, 14:16
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До конца суток свет будут выключать сразу для трех очередей бытовых потребителей.
гаснет свет
График отключения света на 29 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света
  • В объеме скольких очередей будут выключать свет 28 ноября
  • Почему введены жесткие ограничения

В Украине ухудшилась ситуация в энергосистеме. Укрэнерго внезапно вводит жесткие графики отключения света до конца суток 28 ноября. Об этом говорится на странице компании.

До конца суток будут применены графики отключения света сразу для четырех очередей бытовых потребителей.

видео дня

"Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что страна-агрессор Россия нанесла более 220 целенаправленных атак против объектов генерации электроэнергии. Также РФ оккупировала около 18 гигаватт энергетической мощности.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.

Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенк сказал, что отключения электроэнергии могут длиться и по 20 часов в сутки, если страна-агрессор Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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