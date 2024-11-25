Украина может забыть об отключениях света: эксперт сказал, когда отменят графики

Отсутствие сильных морозов и завершение действия мощного антициклона будут способствовать отмене графиков отключений, сказал Станислав Игнатьев.

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Когда в Украине отменят отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Отключения света в Украине могут отменить до конца этой недели

На отмену графиков может повлиять погода, завершение аварийных работ и отсутствие атак по энергосистеме

Графики отключений электроэнергии в Украине могут отменить до конца этой недели. Свет не будут выключать при условии отсутствия новых массированных атак со стороны России, завершения аварийных работ и благоприятной погоды. Об этом заявил энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире Киев24.

Игнатьев отметил, что сейчас в большинстве регионов страны ограничения на электроснабжение применяются только утром и вечером, и то - только для одной очереди бытовых потребителей. По его словам, это относительно неплохой показатель состояния энергосистемы.

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"Ожидается, если не будет масштабных обстрелов, то до конца этой недели мы завершим определенные аварийные работы... Это нам позволит не применять графики уже в конце этой недели", - спрогнозировал экперт.

Игнатьев также уточнил, что погодные условия будут способствовать улучшению ситуации, поскольку прогнозируется отсутствие сильных морозов, а мощный антициклон, который сейчас влияет на Украину, быстро покинет территорию страны. Это даст возможность энергетикам избежать дополнительных нагрузок на систему, что в свою очередь будет способствовать отмене графиков отключений электроэнергии.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, графики отключения электроэнергии в Украине 25 ноября будут действовать с 14:00 до 20:00. Отключения будут применяться только в объемах одной очереди.

Как сообщал Главред, из-за повреждения энергообъектов во время атаки 17 ноября, наибольшие ограничения электроэнергии введены в центральных и восточных областях Украины. Эксперт Геннадий Рябцев заверил, что ограничения не будут длиться долго, поскольку работы по восстановлению идут успешно.

В YASNO объяснили, почему графики отключений света постоянно меняются. По словам экспертов, постоянные атаки РФ на энергосистему и масштабные ремонтные работы не позволяют создавать стабильный прогноз даже на несколько дней вперед.

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Кто такой Станислав Игнатьев? Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.

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