Украинцев могут ждать серйонные отключения света: названо главное условие

Коротко:
- Отключения света в Украине начнутся при условии стабильно минусовой температуры
- Если температура опустится ниже 10 градусов, стоит ожидать "серьезные отключения"
Отключения света в Украине могут начаться после того, как температура воздуха опустится до минусовых отметок более чем на один день. Об этом в интервью Главреду рассказал энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Он отметил, что отключения могут начаться при условии стабильной низкой температуры, например, если днем будет минус 2, а ночью - минус 5-6 градусов. То есть, когда морозы будут держаться не один день.
Корольчук указывает на то, что в таком случае возрастет потребность в импортной электроэнергии.
"Но такая аварийная помощь просто стабилизирует энергосистему и не дает гарантии от отключений. То есть отключения все равно возможны", - указывает эксперт.
Он также отметил, что если температура воздуха опустится ниже минус 10 градусов, то стоит ожидать "отключения уже будут более серьезные".
Кто такой Юрий Корольчук
Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.
Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.
В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок".
В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины".
В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.
С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".
С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.
Отключение света в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщалГлавред, энергетический эксперт и соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что при условии угрозы применения РФ стратегической авиации превентивные отключения электроэнергии в украинских областях могут стать регулярной практикой.
Киев и Львов оказались перед риском блэкаута с приближением зимы, поскольку энергетическая ситуация в этих городах является самой сложной среди всех в Украине, отметил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
По словам советника премьер-министра и члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, зимой в Украине могут вводить отключения электричества по графику, который будет зависеть от погодных условий и морозов.
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