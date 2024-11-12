Великобритании придется отправить войска в Украину: Джонсон назвал условие

Если Украина рухнет, Запад столкнется с еще большей угрозой на границах европейского континента.

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Джонсон прокомментировал присоединение армии Британии к ВСУ для войны с РФ / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

О чем идет речь:

Запад может столкнуться с серьезной агрессией РФ, если Украина проиграет

Великобритания может быть вынуждена помогать Украине гораздо больше

Великобритании, возможно, придется отправить войска в Украину. С таким предположением выступил бывший британский премьер Борис Джонсон во вторник, 12 ноября.

Как передает The Telegraph, об этом Борис Джонсон сказал GB News.

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При условии, что Дональд Трамп сократит помощь, а Россия победит в войне, у Великобритании не останется другого выхода, кроме как сделать больше для защиты Киева.

"Если Украина падет, то мы столкнемся с еще большей угрозой на наших границах, границах европейского континента. Везде, где демократия сталкивается с Россией", - говорится в заявлении.

​ НАТО и "ось зла" / Инфографика: Главред

Борис Джонсон выражает тревожное убеждение, что, если Украина проиграет, то мир будет ждать страшный сценарий. По его мнению, Россия атакует страны Балтии и Грузию, а мир также увидит последствия на Дальнем Востоке.

"Хочу обратиться к людям, которые не понимают, зачем нам поддерживать украинцев. Потому что в противном случае наша коллективная безопасность будет подорвана усилившейся Россией, разные части Европы окажутся под угрозой", — сказал Джонсон.

Другие интересные международные новости

Как рассказывал Главред, президент Польши Анджей Дуда неожиданно "плюнул" в главу Беларуси Александра Лукашенко. На 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) возник конфликт.

В свою очередь президент Финляндии раскрыл планы Трампа по установлению мира в Украине. Он высказывает мнение, что новоизбранный американский президент очень серьезно относится к проблеме войны.

Однако не стоит бояться, что новый президент США "сдаст" Украину Путину. Наоборот, как убежден эксперт Белковский, "все ведет к перемирию". Он назвал срок, когда закончится война в Украине.

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