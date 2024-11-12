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РФ собирает резервы и готовит прорыв: в ВСУ назвали "горячие" направления

Алексей Тесля
12 ноября 2024, 20:52
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Ситуация на юге динамичная и украинские военные имеют определенные успехи, подчеркнул Владислав Волошин.
РФ собирает резервы и готовит прорыв: в ВСУ назвали 'горячие' направления
ВСУ сдерживают атаки РФ / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

Важно:

  • РФ активизируется на трех направлениях
  • ВСУ восстанавливают позиции на юге

Армия страны-агрессора РФ перемещает подготовленные ранее штурмовые группы на передовые позиции в Запорожской области и активизируется на Ореховском, Времовском и Гуляйпольском направлениях, рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

На Ореховском направлении противник проводит инженерную и воздушную разведку и подготовку штурмовых групп и планирует захватить так называемый Работинский выступ - территории, которые взяли под контроль Силы обороны Украины во время контрнаступления, пояснил он в эфире Суспильного.

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Украинский офицер отметил, что агрессор также активизируется на Гуляйпольском направлении, где проходят важные логистические пути, которые противник хочет взять под контроль.

"Даже если мы и потеряли две-три огневые позиции, украинские военные провели стабилизационные действия - позиции восстановлены", — уточнил он.

Вместе с тем представитель Сил обороны юга уточнил, что на Времевском направлении противник пытается прорвать оборону. Оккупанты штурмуют позиции Сил обороны малыми пехотными группами, которые поддерживают бронированная техника: "Проводят штурмовые действия, ведь возле Великой Новоселки на границе сходятся три области - Днепропетровская, Запорожская и Донецкая".

Волошин также добавил, что ситуация на юге динамичная и украинские военные тоже имеют определенные успехи. В частности, берут пленных, наносят ощутимые удары противнику.

"Военные Главного управления разведки и оперативной группировки войск "Таврия" обнаружили скопление военных - псковских десантников в Запорожской области и был нанесен ракетный удар. Армия РФ понесла потери в живой силе и технике", — резюмировал он.

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Ранее сообщалось о том, что РФ готовит продвижение в сторону Запорожья. Продвижение РФ в сторону Запорожья также поможет подкрепить группировку, которая воюет с той стороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты планируют наступать на Запорожье. Штурмовые группы пехоты будут атаковать с огневой поддержкой. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой, однако россияне не прорвали фронт.

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Что известно о селе Работино?

Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

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