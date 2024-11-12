Перевод военных через 'Армия+': как это будет происходить - Зеленский

Президент Украины объяснил, как должен происходить перевод военнослужащего в другое подразделение через платформу "Армия+".

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Президент рассказал о новой системе перевода военных / Коллаж, Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Коротко:

Правительство одобрило постановление о переводе военных между подразделениями через "Армию+"

Зеленский объяснил, как это должно происходить

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что для военнослужащих ВСУ, которые выразили желание перевестись в другое подразделение заработает новая система, технический функционал которой уже готов. Пр это он сообщил во время вечернего обращения.

По его словам, Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает удобный перевод через платформу "Армия+".

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Владимир Зеленский отметил, что техническая часть уже готова, а Министерство обороны определит порядок запуска системы.

Он добавил, что все должно работать исключительно через "Армию+", без бюрократии, с четкими ответами на каждый запрос. Министерство обороны должно объяснить обществу все детали, как на начальном этапе тестирования, так и после полного внедрения.

Президент объяснил, что теперь:

все решения военных командиров по рапортам будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов;

алгоритм реагирования на рапорт определен;

система должна заработать именно так, как мы об этом говорили с ребятами на передовой и представителями гражданского общества.

"И я благодарен всем, кто был привлечен к разработке этого нового функционала", - отметил Зеленский.

Президент поручил Министерству обороны и Генеральному штабу предоставить отчет о возможности распространения этого на все подразделения Сил обороны и безопасности, в частности на Национальную гвардию Украины и пограничную службу.

"Все наши воины заслуживают одинакового уважения", - резюмировал он.

Что известно о платформе "Армия+" Армия+ - это цифровая платформа, разработанная для облегчения коммуникации и автоматизации различных процессов в Вооруженных силах Украины. Это приложение направлено на упрощение и ускорение внутренних процедур, в частности представление рапортов, управление служебными документами и обращениями. Основной целью "Армия+" является уменьшение бюрократии и обеспечение прозрачности в военной службе.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, в Украине внедряют прозрачный механизм перевода военнослужащих между подразделениями ВСУ. Соответствующее постановление правительство утвердило 12 ноября, сообщил президент Владимир Зеленский. Перевод будет осуществляться по инициативе самих военных.

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