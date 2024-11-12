Угроза для АЭС: для чего в Украине вводят превентивные отключения света

Превентивные отключения электроэнергии из-за угрозы ударов стратегической авиации РФ являются вполне целесообразным шагом, отмечает аналитик.

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Для чего в Украине вводят превентивные отключения света / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

В Украине могут и в дальнейшем применять превентивные отключения света

Дефицит в энергосистеме в Украине имеется в течение последнего месяца

Превентивные отключения электроэнергии в областях Украины в случае угрозы применения стратегической авиации РФ могут стать постоянным явлением. Об этом в интервью Главреду рассказал энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Корольчук отметил, что в нынешних условиях этот шаг вполне обоснован.

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Он указывает на то, что любая непредсказуемая нагрузка на блоки АЭС может привести к ремонту одного, двух или даже трех энергоблоков, что сразу приведет к отключениям электроэнергии.

"Сейчас работают девять блоков, 2000 мегаватт производят тепловые электростанции, которые отремонтировали, и ГЭС при необходимости сливают воду. Все, больше у нас по сути ничего нет. За исключением импорта электроэнергии, которую пока берут в незначительных объемах в стабилизационных целях", - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что в энергосистеме имеется дефицит. Укрэнерго сообщает об этом уже в течение последнего месяца, и для его компенсации корректируют работу промышленных предприятий, в частности, снижая их потребление в пиковые часы.

Эксперт резюмирует, что таким образом, эти меры помогают уменьшить нагрузку на энергосистему.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Отключение света по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 ноября, в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ударов по объектам энергетики. Как сообщили в компании Yasno, свет исчез в восьми регионах.

С наступлением холодов в Украине начал ощущаться дефицит электроэнергии, а угроза новых атак со стороны России только растет с приближением зимы. Это может привести к аварийным отключениям, отметил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Издание Politico опубликовало материал о том, что Украина может пережить одну из самых тяжелых зим с отключениями света до 20 часов в сутки. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко оценил такой прогноз как маловероятный. Он пояснил, что Украина значительно усилила защиту энергетической инфраструктуры и подготовила аварийные бригады для быстрого реагирования.

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