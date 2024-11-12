Лихие отключения до конца зимы: при каких условиях украинцам запасаться генераторами

О чем сказал Корольчук:
- Отключения света зависят от погоды и технического состояния
- У Украины сейчас недостаточная мощность и ТЭС, и ГЭС
С приходом похолоданий и морозов многих украинцев начинают беспокоить вопросы отключений электроэнергии. Свой прогноз относительно того, какие именно и как долго у нас они могут быть в интервью Главреду рассказал энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По его словам, все зависит от двух факторов - погоды и технического состояния.
"Даже если будут работать все блоки АЭС и ТЭС, во время морозов мы все равно войдем в режим отключений электроэнергии. Я не вижу других вариантов. И если мы войдем в этот график, то будет похоже на то, как было в 2022-2023 году, когда отключения продолжались до февраля. Но тогда они были вызваны ремонтом подстанций, которые были повреждены", - заявил Корольчук.
Кроме этого, следует учитывать, что в тот период времени только вошли в режим, к этому никто не готовился. Кроме того, работали все блоки на АЭС и ТЭС.
"А сейчас есть как минимум две проблемы - недостаточная мощность и ТЭС, и ГЭС. Если ударят морозы, то ГЭС не смогут стабильно сливать воду, как раньше. Поэтому вполне возможно, что при таких условиях отключения будут продолжаться до конца зимы", - подытожил Корольчук.
Отключение света в Украине - что известно
Эксперт Корольчук также сделал еще один прогноз - он предупредил, к чему готовиться украинцам. По его словам, отключать свет могут на 2, 3, 4 часа.
Также эксперт объяснил, чем опасны удары России по АЭС. В случае повреждения атомных блоков, украинцам будет грозить затяжной блэкаут, ведь электроэнергия будет подаваться по жестким графикам, фактически будет коллапс в энергосистеме.
В то же время Главред отмечал, что эксперт по рынку нефтепродуктов и энергетическим вопросам Геннадий Рябцев также сделал свой прогноз, когда ждать отключений света.
Другие новости об отключении электроэнергии:
- Когда отменят аварийные отключения света: в "Укрэнерго" дали ответ
- Ежедневные отключения света: Харченко объяснил, повлияет ли имитация атак РФ на систему
- В Украине есть дефицит электроэнергии: когда ждать отключений света - эксперт
Удары России по Украине и отключения света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред