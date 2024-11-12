Лихие отключения до конца зимы: при каких условиях украинцам запасаться генераторами

Отключать украинцам свет или нет, по мнению эксперта, будет зависеть сразу от двух ключевых факторов.

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От каких факторов зависит отключение света в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

О чем сказал Корольчук:

Отключения света зависят от погоды и технического состояния

У Украины сейчас недостаточная мощность и ТЭС, и ГЭС

С приходом похолоданий и морозов многих украинцев начинают беспокоить вопросы отключений электроэнергии. Свой прогноз относительно того, какие именно и как долго у нас они могут быть в интервью Главреду рассказал энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, все зависит от двух факторов - погоды и технического состояния.

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"Даже если будут работать все блоки АЭС и ТЭС, во время морозов мы все равно войдем в режим отключений электроэнергии. Я не вижу других вариантов. И если мы войдем в этот график, то будет похоже на то, как было в 2022-2023 году, когда отключения продолжались до февраля. Но тогда они были вызваны ремонтом подстанций, которые были повреждены", - заявил Корольчук.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Кроме этого, следует учитывать, что в тот период времени только вошли в режим, к этому никто не готовился. Кроме того, работали все блоки на АЭС и ТЭС.

"А сейчас есть как минимум две проблемы - недостаточная мощность и ТЭС, и ГЭС. Если ударят морозы, то ГЭС не смогут стабильно сливать воду, как раньше. Поэтому вполне возможно, что при таких условиях отключения будут продолжаться до конца зимы", - подытожил Корольчук.

Отключение света в Украине - что известно

Эксперт Корольчук также сделал еще один прогноз - он предупредил, к чему готовиться украинцам. По его словам, отключать свет могут на 2, 3, 4 часа.

Также эксперт объяснил, чем опасны удары России по АЭС. В случае повреждения атомных блоков, украинцам будет грозить затяжной блэкаут, ведь электроэнергия будет подаваться по жестким графикам, фактически будет коллапс в энергосистеме.

В то же время Главред отмечал, что эксперт по рынку нефтепродуктов и энергетическим вопросам Геннадий Рябцев также сделал свой прогноз, когда ждать отключений света.

Другие новости об отключении электроэнергии:

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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