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Если РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - Корольчук

Анастасия Заремба
12 ноября 2024, 09:00
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Когда Украина войдет в режим отключений электроэнергии, они могут продлиться до февраля, считает эксперт.
отключения света, Юрий Корольчук
Украина находится в шаге от начала аварийных отключений электроэнергии - Юрий Корольчук / Коллаж Главред

11 ноября, после того, как стало известно о взлете стратегической авиации РФ и возможном массированном ракетном ударе по Украине, Укрэнерго ввело экстренные отключения в ряде регионов.

В интервью Главреду энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, часто ли энергетики будут вводить превентивные отключения, когда начнутся первые отключения света по графикам и при каких условиях Украине грозит блэкаут.

С какой целью вводили отключения - для того, чтобы избежать перегрузок системы?

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Это превентивные меры, но они действенные. Как вы помните, подобное уже было в 2022-2023 годах, когда после первых ракетных ударов энергетики подстроились и выработали определенную тактику: отключать и ждать. Закончился обстрел, оценили масштабы повреждений, приступают к ремонту, часть абонентов перебрасывают на другие линии.

Ведь представьте: система стабильно работает, летит ракета, попадает в подстанцию. Соответственно, эта подстанция резко выключается, а у блока АЭС, который при таких обстоятельствах является наиболее уязвимым по сравнению с ТЭЦ, резко снижается мощность. Фактически, его нужно буквально отключить - так же, как при аварийной ситуации. То есть это очень серьезная нагрузка как на сам блок, так и на топливо, которое находится внутри реактора.

Сказать, чем это может завершиться - никто не может. Но прямое попадание может породить длительную поломку, а с ней - и длительный ремонт. Когда блок подключают после ремонта энергосистемы, он набирает свою мощность постепенно и прогнозируемо. И такие отключения так же в первую очередь направлены на то, чтобы сохранить не целостность энергосистемы в целом, а именно рабочее состояние блоков АЭС и восстановленных ранее блоков ТЭС (поскольку последние еще не вышли на зимние темпы работы, как было обычно).

Можем ли мы говорить о том, что подобные превентивные отключения при условии угрозы от стратегической авиации РФ, будут постоянными?

Да, я к этому склоняюсь. В сложившейся ситуации это вполне оправданный шаг. Потому что любая непрогнозируемая нагрузка на блоки АЭС может вывести один, два, а то и три энергоблока в ремонт. И тогда мы моментально войдем в режим отключений. Сейчас работают девять блоков, 2000 мегаватт вырабатывают тепловые электростанции, которые отремонтировали, и ГЭС при необходимости сливают воду. Все, больше у нас по сути ничего нет. За исключением импорта электроэнергии, которую пока берут в незначительных объемах со стабилизационной целью.

Но все равно в энергосистеме есть дефицит. Фактически в течение последнего месяца Укрэнерго сообщает о нем, и такой дефицит закрывают регулированием работы промышленных предприятий - в частности, их график выстраивают так, чтобы они потребляли меньше электроэнергии в пиковые периоды. То есть все эти меры разгружают энергосистему.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Из чего состоит генерация электроэнергии в Украине / Инфографика Главред

Учитывая наличие дефицита в системе, при условии ракетной атаки РФ, стремительного похолодания и других факторов, как скоро могут начаться аварийные отключения?

С начала ноября мы вошли в режим, при котором в случае выхода хотя бы одного энергоблока в ремонт, то в Украине сразу могут проявляться отключения по регионам. Если бы промышленность не сократила потребление, то такие отключения уже могли быть. Если бы не было импортной электроэнергии, то отключения тоже могли бы уже быть. Прямо сейчас мы идем по грани, и как только проявится техническая проблема, тогда сразу будут отключения.

Конечно, это не будет 20 часов без света - отключать могут на 2, 3, 4 часа. Причем даже не во всех регионах. Но это только ноябрь, еще не такой холодный месяц. Кстати, вспомните, что во время первых массированных ракетных ударов в 2022 году еще практически месяц, до середины ноября отключений было немного, хотя подстанции всегда были проблемными, ведь россияне постоянно их разрушали. Поэтому сейчас мы идем ноздря в ноздрю с отключениями, которые могут начаться в первые морозы.

А что вы имеете в виду, когда говорите о первых морозах - минус 10 и ниже?

Нет, при таких условиях отключения уже будут более серьезные. Отключения могут начаться, если, например, днем будет минус 2, а ночью - минус 5-6. То есть когда будет стабильный "минус", а не в течение одного дня. Тогда будут брать больше импортной электроэнергии. Но такая аварийная помощь просто стабилизирует энергосистему и не дает гарантии от отключений. То есть отключения все равно возможны.

Какой ваш прогноз относительно того, какие именно и как долго у нас могут быть отключения?

Все зависит от двух факторов - погоды и технического состояния. Даже если будут работать все блоки АЭС и ТЭС, во время морозов мы все равно войдем в режим отключений электроэнергии. Я не вижу других вариантов. И если мы войдем в этот график, то будет похоже на то, как было в 2022-2023 году, когда отключения продолжались до февраля. Но тогда они были вызваны ремонтом подстанций, которые были повреждены. К тому же, тогда только вошли в режим, к этому никто не готовился. Кроме того, работали все блоки на АЭС и ТЭС.

А сейчас есть как минимум две проблемы - недостаточная мощность и ТЭС, и ГЭС. Если ударят морозы, то ГЭС не смогут стабильно сливать воду, как раньше. Поэтому вполне возможно, что при таких условиях отключения будут продолжаться до конца зимы.

Если РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - Корольчук
Россия может нанести ракетный удар по электроподстанциям АЭС, это спровоцирует коллапс - Юрий Корольчук / УНИАН

Например, если январь и февраль, которые у нас в течение последних зим бывают довольно холодными, насколько длительными могут стать отключения?

Если будет температура минус 10 днем и еще ниже ночью, то отключения могут длиться минимум по 6-7 часов в сутки. Если блоки будут выходить в ремонт или не будет хватать мощности, то это все будет двигаться в сторону того, что было летом, то есть к отключениям по 16-17 часов. Все остальное (например, какие-то аварийные ситуации, дополнительные морозы) будут способствовать тому, что отключения могут длиться по 20 часов в сутки и даже больше.

Однако это не будет касаться всей Украины. Прежде всего, это возможно в проблемных регионах - Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской областях. Именно в этих регионах отключений может быть больше.

Хотела бы немного вернуться к вопросу ударов по АЭС. В частности, в Украине предполагали, что Россия может готовить ракетный удар по распределительным мощностям АЭС. Если это произойдет, насколько может ухудшиться ситуация с отключениями?

Надеюсь, что мы такого не увидим. Это могло произойти и в этом году, и в прошлые годы. Технически, если такое произойдет, это остановит работу атомных электростанций. Даже если в градирню запустят пару ракет, которые условно отобьют кусок бетона, то станция уже будет остановлена до выяснения всех обстоятельств и степени повреждений. И это сразу станет причиной отключений.

Если это будет касаться двух АЭС, тогда возможен блэкаут. Хотя украинские АЭС могут работать по одной, что довольно сложно, но это будет большой объем производства электроэнергии, для которой должен быть потребитель. С другой стороны, даже если такие удары будут нанесены, теоретически и практически ремонт может занять неделю-две. Поэтому считайте, что в течение этого времени каждый будет жить, как может.

То есть в целом без света?

Да. Там, где можно будет сделать "острова", останутся ТЭС, все может работать. Но без АЭС будет трудно обеспечить электроэнергией всех потребителей. Тогда электроэнергия будет подаваться по жестким графикам, но в первую очередь ею будут обеспечивать важные инфраструктурные объекты. То есть по сути это будет коллапс.

Соответственно, пройти зиму без отключений вариантов почти нет?

Разве только будет теплая зима. Но даже тогда потребление будет расти, и мы все равно будем находиться в условиях отключений.

При текущем состоянии энергосистемы, если будут происходить ремонты, насколько длительным может быть процесс отключений?

Любой рост потребления, как это, например, было летом, будет порождать отключения электроэнергии. Все будет зависеть от технического состояния и от объемов потребления. Сейчас много говорят о распределительной генерации. С одной стороны, это частично разгрузит энергосистему. С другой стороны люди, которые строят эти объекты, начнут продавать электроэнергию в энергосистему и значительно дороже, чтобы покрыть расходы на строительство. В лучшем случае, если война завершится, то еще два года точно мы будем переживать ее последствия, хотя и, возможно, в более легком формате. Но это все равно будет ощущаться.

Кто такой Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

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