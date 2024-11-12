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Отключение света до 4 часов: Корольчук предупредил, к чему готовиться украинцам

Анна Косик
12 ноября 2024, 13:42
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На начало применения графиков отключений света в Украине может повлиять лишь один фактор.
Отключение света до 4 часов: Корольчук предупредил, к чему готовиться украинцам
Российские атаки являются одним из факторов отключений электоэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сказал Корольчук:

  • В случае возникновения технических проблем в Украине будут вводить отключения
  • Сценарий с отключениями в течение 20 часов маловероятен
  • Отключения будут вводить не во всех областях

В Украине с наступлением холодов образовался дефицит в энергосистеме, а угроза ударов страны-агрессора России с приближением зимы только нарастает. В таких условиях могут начаться аварийные отключения.

Об этом в интервью Главреду рассказал энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, уже с начала ноября Украина находится в очень деликатном режиме.

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"В случае выхода хотя бы одного энергоблока на ремонт, в Украине сразу могут проявляться отключения по регионам. Если бы промышленность не сократила потребление, такие отключения уже могли быть. Если бы не было импортной электроэнергии, то отключения тоже могли бы быть. Прямо сейчас мы идем за чертой, и как только окажется техническая проблема, тогда сразу будут отключения", - подчеркнул он.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Эксперт добавил, что даже в случае необходимости вводить графики отключений электроэнергии не идет речь о долговременном отсутствии света по 20 часов в сутки.

"Отключать могут на 2, 3, 4 часа. И даже не во всех регионах. Но это только ноябрь, еще не такой холодный месяц", - считает Корольчук.

Он напомнил, что даже в 2022 году, когда россияне наносили первые массированные удары по Украине, до середины ноября отключений было немного. Поэтому сейчас Украина идет "ноздря в ноздрю" с отключениями, они могут начаться в первые же морозы.

Отключения света в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает маловероятной возможность постоянного введения аварийных отключений из-за имитацией РФ атак на Украину.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предупредил украинцев, живущих во Львове и Киеве о возможных проблемах с электроэнергией - эти города оказались перед угрозой блэкаута.

Накануне в "Укрэнерго" заявили, что зимой в Украине возможны отключения света по графикам. Ограничения могут вводить в зависимости от погоды и мороза.

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Кто такой Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

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