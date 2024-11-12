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В Украине есть дефицит электроэнергии: когда ждать отключений света - эксперт

Марина Фурман
12 ноября 2024, 09:15
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Эксперт прогнозирует, что при температуре до нуля градусов отключения света украинцам не грозят.
В Украине есть дефицит электроэнергии: когда ждать отключений света - эксперт
Когда украинцам ждать отключений света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Сейчас в энергосистеме Украины наблюдается определенный дефицит электроэнергии
  • Недостаток покрывается импортом из других стран
  • В Украине есть запас электрических мощностей

В Украине заметно снизилась температура, что привело к значительному росту потребления электроэнергии. О текущей ситуации в энергосистеме рассказал эксперт по рынку нефтепродуктов и энергетических вопросов Геннадий Рябцев в эфире "Громадського радіо".

По словам эксперта, сейчас в Украине есть определенный дефицит электроэнергии, но для украинцев он не ощутим, потому что недостаток покрывается импортом из других стран.

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Кроме того, в Украине сейчас есть резерв электрических мощностей. Также существует значительный запас распределительных мощностей, созданный компанией "Укрэнерго", который рассчитан на случай массированных ракетных атак со стороны России.

Рябцев объясняет, что сейчас в энергосистеме не должно возникнуть проблем, которые могут привести к отключениям электроэнергии.

"Наша способность противодействовать внешней угрозе и восстанавливаться после ударов возросла. Конечно, 100% наличие электроэнергии во всех регионах Украины никто гарантировать не может, ведь оборудование не молодеет. Поэтому также стоит начинать заботиться и о собственной энергетической самодостаточности", - подчеркнул Геннадий Рябцев.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений / Инфографика: Главред

Отключения электроэнергии в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в понедельник, 11 ноября, в части Украины ввели экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Электроэнергия исчезла в восьми областях, впоследствии свет вернули в дома украинцев.

Напомним, что несмотря на рост потребления во всех регионах Украины из-за похолодания в "Минэнерго" заявили, что система и в дальнейшем будет работать стабильно, если страна-агрессор Россия не будет наносить массированных ударов по Украине и не повредит существенно энергосистему.

Недавно издание Politico опубликовало статью, якобы Украину ждет одна из самых сложных зим, когда отключения света будут длиться по 20 часов в сутки. Александр Харченко отметил, что вероятность такого развития событий достаточно мала из-за ряда факторов. В частности, Украина приложила немало усилий для улучшения защиты энергообъектов от возможных вражеских атак, а также подготовила аварийные бригады.

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Кто такой Геннадий Рябцев?

Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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