Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Когда отменят аварийные отключения света: в "Укрэнерго" дали ответ

Алёна Воронина
11 ноября 2024, 11:45обновлено 11 ноября, 12:18
361
Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, отметили в компании.
Когда отменят аварийные отключения света: в 'Укрэнерго' дали ответ
В "Укрэнерго" сказали, когда отменят аварийные отключения света/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Коротко:

  • Аварийные отключения электроэнергии в Украине были временными
  • Скоро отключения света будут отменены

В "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения электроэнергии, которые применялись во многих областях Украины в понедельник, 11 ноября, были временными и скоро будут отменены.

Об этом говорится в заявлении компании в Telegram. Также там добавили, что информацию об отмене отключений можно будет найти на официальных страницах облэнерго в регионах.

видео дня

"Примененные утром в большинстве областей аварийные отключения были временными и в ближайшее время будут отменены. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

В то же время в компании призвали потребителей экономно потреблять электроэнергию в утренние и вечерние часы и не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00

"Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления утром и вечером в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы", - отметили в "Укрэнерго".

Как ранее сообщалось, что во многих областях Украины пропал свет. В понедельник, 11 ноября, в части Украины ввели экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Электроэнергия исчезла в восьми областях.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Вечером 10 ноября сообщалось, что РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами - в двух городах прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали Запорожье и Днепр.

Утром 11 ноября стало известно, что РФ нанесла авиаудары по Запорожью - есть погибший, среди пострадавших - дети. В результате атаки пострадали три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет. В общем ранен 21 человек.

Также стало известно, что в ночь на 11 ноября РФ атаковала дронами Николаев, погибли 5 человек. Под удар попал частный одноэтажный дом и четырехэтажка. Произошло разрушение и пожар частного одноэтажного дома, а также разрушение квартиры на четвертом этаже и пожар на 4 и 3 этажах четырехэтажного дома.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине свет Укрэнерго отключения света электроэнергия
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ставит все на эту битву: СМИ передают, что враг подошел вплотную к Курахово

РФ ставит все на эту битву: СМИ передают, что враг подошел вплотную к Курахово

13:58Украина
Путин играет роль "миротворца": почему РФ "тянет" с ракетным ударом по Украине

Путин играет роль "миротворца": почему РФ "тянет" с ракетным ударом по Украине

13:15Украина
Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

12:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

Начнется "черная полоса": что ни в коем случае нельзя дарить - приметы 11 ноября

Начнется "черная полоса": что ни в коем случае нельзя дарить - приметы 11 ноября

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Грустно брела в одиночестве: Пугачеву поймали во время редкого выхода на люди

Грустно брела в одиночестве: Пугачеву поймали во время редкого выхода на люди

Последние новости

14:02

Не в нижнем ящике: как хранить морковь в холодильнике

13:58

Эксперты призвали никогда не сушить вещи в одной из комнат: в чем причина

13:58

РФ ставит все на эту битву: СМИ передают, что враг подошел вплотную к Курахово

13:38

Почему Путин мечтает сесть за стол переговоров с Трампоммнение

13:20

Яйца в Украине стали "золотыми": в Минагрополитики сказали, когда цены достигнут пика

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:18

Чтобы не сломалась: сколько раз в день можно запускать стиральную машину

13:17

"Есть улучшение": ВСУ могут стабилизировать Восточный фронт до января - прогноз

13:15

Путин играет роль "миротворца": почему РФ "тянет" с ракетным ударом по Украине

13:06

Россияне рвут и мечут: Валерий Меладзе принял важное решение - что произошло

Реклама
12:57

Похороны Вячеслава Узелкова: в Виннице попрощались со спортсменом - фотоФото

12:37

Когда Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала точные даты

12:29

Ресурсы не бесконечны: эксперт сказал, что может принудить Путина к переговорам

12:25

"РФ ищет новые мишени": Зеленский жестко отреагировал на удар по Кривому Рогу

12:20

Маск сильно влияет на назначения в команде Трампа: в CNN раскрыли важные детали

12:09

"Не уступлю принципам": известный украинский певец попытался сбежать через границу

11:56

Переговоры Путина и Трампа: в Кремле выступили с неожиданным заявлением

11:53

Макрон и Стармер будут убеждать Байдена принять важное решение по Украине: о чем речь

11:45

Когда отменят аварийные отключения света: в "Укрэнерго" дали ответ

11:27

Шольц снова заявил о желании "поговорить" с Путиным: когда это произойдет

11:06

Россияне прицельно атаковали Кривой Рог: ударили по пятиэтажке, есть раненыеФото

Реклама
11:02

Украину накроют мокрый снег и дожди: в каких областях будут осадки и -8 градусов

11:01

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Драконам - драка, Свиньям - проблемы с детьми

10:54

"Апокалиптическая битва": Путин приказал срочно вернуть Курщину - Forbes

10:52

Ситуация может обостриться: аналитик назвал существенный минус в плане Трампа

10:50

"У россиян все готово": руководитель ЦПД объяснил массовый взлет Ту-95 в РФ

10:40

По поводу и без: 4 самые ревнивые знаки зодиака

10:27

"Лучше не влезать": у мужа Тони Паперной серьезные проблемы

10:08

РФ запустила 74 дрона по 9 областям, есть погибшие, раненые и разрушения: все деталиФото

10:04

Гороскоп на завтра 12 ноября: Девам - интересное предложение, Козерогам - прибыль

10:03

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 ноября (обновляется)

09:34

"У меня в номере": известный ведущий рассказал о домогательствах после корпоратива

09:23

На аэродроме под Москвой сожгли штурмовой вертолет Ми-24Видео

09:18

ВСУ противостоят десяткам тысяч солдат РФ на Курщине: Сырский раскрыл ситуацию

08:55

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Садить Украину и РФ за стол переговоров: в АР назвали планы Трампа на первые дни работы

08:10

Россияне взбунтовались: путинист Филипп Киркоров попал в грандиозный скандал

07:41

РФ атаковала дронами Николаев: погибли 5 человекФото

07:32

Во многих областях Украины пропал свет: в чем причина

07:10

РФ нанесла авиаудары по Запорожью: есть погибший, среди пострадавших – детиФото

06:44

Оккупанты подняли в небо 13 бортов Ту-95МС: зафиксирован пуск ракет

Реклама
06:15

Сценарий паузы в войне от Трампамнение

05:50

Влупил почти 9-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

05:00

Какой сегодня праздник 11 ноября 2024 года: что запрещено делать в этот день

03:30

Копеечная добавка творит настоящее чудо: почему скисает молоко и как его спасти

03:08

Что посеять в ноябре для раннего урожая: лучшие дни для посева семянВидео

02:32

Прячут ли страусы голову в песок: ученые развенчивают популярный миф

02:00

Настоящие врачи человеческих душ: ТОП-4 знака зодиака, способные исцелять ближних

01:30

Том Хэнкс сбежал из США после победы Дональда Трампа на выборах - подробности

01:02

Гремят взрывы в Киеве и областях: Украина под массированной атакой Шахедов

00:33

Трамп впервые позвонил Путину: обсуждали войну в Украине

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Народные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять