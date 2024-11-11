Когда отменят аварийные отключения света: в 'Укрэнерго' дали ответ

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, отметили в компании.

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В "Укрэнерго" сказали, когда отменят аварийные отключения света/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Коротко:

Аварийные отключения электроэнергии в Украине были временными

Скоро отключения света будут отменены

В "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения электроэнергии, которые применялись во многих областях Украины в понедельник, 11 ноября, были временными и скоро будут отменены.

Об этом говорится в заявлении компании в Telegram. Также там добавили, что информацию об отмене отключений можно будет найти на официальных страницах облэнерго в регионах.

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"Примененные утром в большинстве областей аварийные отключения были временными и в ближайшее время будут отменены. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

В то же время в компании призвали потребителей экономно потреблять электроэнергию в утренние и вечерние часы и не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00

"Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления утром и вечером в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы", - отметили в "Укрэнерго".

Как ранее сообщалось, что во многих областях Украины пропал свет. В понедельник, 11 ноября, в части Украины ввели экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Электроэнергия исчезла в восьми областях.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Как сэкономить на электроэнергии/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Вечером 10 ноября сообщалось, что РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами - в двух городах прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали Запорожье и Днепр.

Утром 11 ноября стало известно, что РФ нанесла авиаудары по Запорожью - есть погибший, среди пострадавших - дети. В результате атаки пострадали три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет. В общем ранен 21 человек.

Также стало известно, что в ночь на 11 ноября РФ атаковала дронами Николаев, погибли 5 человек. Под удар попал частный одноэтажный дом и четырехэтажка. Произошло разрушение и пожар частного одноэтажного дома, а также разрушение квартиры на четвертом этаже и пожар на 4 и 3 этажах четырехэтажного дома.

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