РФ нанесла авиаудары по Запорожью: есть погибший, среди пострадавших – дети

В результате атаки пострадали три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет. Всего ранены 20 человек.

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В Запорожье разрушен жилой дом, повреждено общежитие / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

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Пока люди спали, РФ нанесла три авиаудара по Запорожью

Погиб мужчина. Пострадали более 20 человек

В ночь на 11 ноября российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по Запорожью. Погиб мужчина. Пострадали 19 человек. Среди пострадавших есть дети.

По данным ГосЧС, авиаудары россияне нанесли в понедельник ночью в 1:30.

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"Предварительно в результате атаки погиб человек. Уже девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших - девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет. Количество пострадавших выясняется", - говорится в сообщении спасателей в 04:41.

По данным МВД Украины, в Запорожье 1 человек погиб, еще 19 - получили ранения в результате российских авиаударов по областному центру

Среди травмированных три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет.

В результате атаки взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате российской атаки атаки разрушен жилой дом, повреждено общежитие.

Федоров уточнил, что до 20 человек увеличилось количество раненых в результате вражеского авиаудара по Запорожью. Восемь человек госпитализированы, среди них 4-летний мальчик.

Позже Федоров уточнил, що число посстрадавших возросло до 21 человека.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетные удары РФ про Украине - последние новости

В понедельник, 11 ноября, оккупанты подняли в небо восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К - носитель ракет "Кинжал". Был зафиксирован пуск крылатых ракет. Объявлена ракетная опасность по всей территории Украины. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как ранее писал Главред, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев считает, что после последних атак дронов на Киев есть вероятность, что Россия может готовиться к масштабному комбинированному удару по столице и другим городам Украины.

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