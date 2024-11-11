РФ нанесла авиаудары по Запорожью: есть погибший, среди пострадавших – дети

Коротко:
- Пока люди спали, РФ нанесла три авиаудара по Запорожью
- Погиб мужчина. Пострадали более 20 человек
В ночь на 11 ноября российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по Запорожью. Погиб мужчина. Пострадали 19 человек. Среди пострадавших есть дети.
По данным ГосЧС, авиаудары россияне нанесли в понедельник ночью в 1:30.
"Предварительно в результате атаки погиб человек. Уже девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших - девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет. Количество пострадавших выясняется", - говорится в сообщении спасателей в 04:41.
По данным МВД Украины, в Запорожье 1 человек погиб, еще 19 - получили ранения в результате российских авиаударов по областному центру
Среди травмированных три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет.
В результате атаки взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате российской атаки атаки разрушен жилой дом, повреждено общежитие.
Федоров уточнил, что до 20 человек увеличилось количество раненых в результате вражеского авиаудара по Запорожью. Восемь человек госпитализированы, среди них 4-летний мальчик.
Позже Федоров уточнил, що число посстрадавших возросло до 21 человека.
Ракетные удары РФ про Украине - последние новости
В понедельник, 11 ноября, оккупанты подняли в небо восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К - носитель ракет "Кинжал". Был зафиксирован пуск крылатых ракет. Объявлена ракетная опасность по всей территории Украины. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Как ранее писал Главред, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев считает, что после последних атак дронов на Киев есть вероятность, что Россия может готовиться к масштабному комбинированному удару по столице и другим городам Украины.
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