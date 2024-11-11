РФ атаковала дронами Николаев: погибли 5 человек

Коротко:
- Ночью Николаев был атакован дронами
- Погибли пять человек, вспыхнули пожары
В ночь на 11 ноября российские оккупанты атаковали Николаев дронами. Пять человек погибли.
Как сообщили в МВД Украины, одна женщина получила острую реакцию на стресс, она госпитализирована в медицинское учреждение.
"Произошло разрушение и пожар частного одноэтажного дома, а также разрушение квартиры на четвертом этаже и пожар на 4 и 3 этажах четырехэтажного дома", - говорится в сообщении.
На месте работают психологи ГосЧС - за помощью обратились 22 человека. Спасатели ликвидировали пожары, площадью 60 и 150 кв.м.
Тела погибших деблокированы из-под завалов.
Ракетные удары РФ про Украине - последние новости
Как ранее писал Главред, в 1:30 ночи 11 ноября российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по Запорожью. Погиб мужчина. Пострадали более 20 человек. Среди пострадавших есть дети: три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет.
В результате атаки взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
В понедельник, 11 ноября, оккупанты подняли в небо восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К - носитель ракет "Кинжал". Был зафиксирован пуск крылатых ракет. Объявлена ракетная опасность по всей территории Украины. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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