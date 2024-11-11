Шольц снова заявил о желании 'поговорить' с Путиным: когда это произойдет

Шольц снова сделал заявление о готовности к переговорам с Путиным, однако подчеркнул, что не будет этого делать самостоятельно.

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Шольц рассказал, когда состоятся переговоры с Путиным / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, пресс-служба Европарламента

О чем сказал Шольц:

Переговоры с Путиным он планирует провести "не самостоятельно"

Время для переговоров с Путиным наступит "в скором времени"

Германия намерена возобновить диалог с Россией. Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"Да, я решил поговорить с российским президентом в нужное время. Но я ответственный политик, я не делаю этого самостоятельно", - сказал политик СДПГ в эфире ARD, передает Tagesschau.

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Шольц также отметил, что для диалога с Путиным понадобятся многочисленные контакты и переговоры со многими сторонами. На вопрос ведущей политического ток-шоу о том, когда, по его мнению, наступит "подходящее время" для переговоров с Путиным, Олаф Шольц ответил уклончиво: "Вскоре."

При этом он подчеркнул важность гарантировать Украине поддержку Германии, чтобы она не осталась один на один, а также приложить усилия для предотвращения эскалации войны.

"Нужно посмотреть, есть ли способ выяснить, должна ли эта война продолжаться бесконечно, можно ли найти пути к ее прекращению", - резюмировал канцлер.

Стоит отметить, что в середине октября канцлер заявил о готовности обсуждать с Путиным вопрос справедливого мира для Украины. Последний раз он общался с Путиным по телефону в декабре 2022 года.

Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Заявления Шольца относительно войны в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ни одна страна не имеет права начинать переговоры о мире и прекращении войны, развязанной Россией, без непосредственного участия Украины, подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.

Украина уже длительное время обсуждает с Германией возможность поставки крылатых ракет Taurus для ВСУ. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Шольц стойко придерживается своей позиции, мотивируя это стремлением избежать эскалации, тщательным взвешиванием решения и опасением ударов по Москве.

Шольц также не считает необходимым принимать новые решения по приглашению Украины в НАТО, что является частью предложенного Зеленским Плана победы.

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