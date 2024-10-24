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Шольц публично отверг первый пункт Плана победы Зеленского

Яна Ставская
24 октября 2024, 21:52
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Немецкий канцлер публично озвучил свою позицию относительно предложенного Зеленским Плана победы.
Шольц публично отверг первый пункт Плана победы Зеленского
План победы - Шольц категоричен относительно первого пункта / Коллаж: УНИАН, скриншот видео

Главные тезисы:

  • Приглашение Украины внутри НАТО не обсуждают
  • Одобренных на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне решений достаточно
  • Поддержка Украины не должна закончиться прямым столкновением НАТО и РФ

Немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с журналистами ZDF 24 октября отверг первый пункт Плана победы Зеленского, касающийся предоставления Украине приглашения в НАТО.

По его словам, вопрос о приглашении Украины в Альянс "не стоит на повестке дня", цитирует канцлера Европейская правда.

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Шольц считает, что "пока нет необходимости в каких-то новых решениях" за пределами тех, что были одобрены на саммитах НАТО в Вильнюсе и Вашингтоне - о перспективах такого вступления Киевом.

"Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашение обычно достаточно быстро связывают с членством", - добавил он.

Шольц также сказал, что реакция на полномасштабное вторжение России требует "взвешенных действий" со стороны стран НАТО, чтобы не превратить эту агрессию в прямой конфликт Альянса с Россией.

"Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее", - подчеркнул Шольц.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
План победы Зеленского / Инфографика: Главред

План победы Зеленского - реакция Запада

Как писал Главред, 16 октября президент Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде план победы Украины, состоящий из пяти основных пунктов. Этот документ предусматривает: приглашение в НАТО; оборону страны; сдерживание агрессии со стороны России; развитие экономического потенциала; укрепление международного авторитета Украины.

Впрочем, вскоре появилась и критика документа. К примеру, в США считают, что План победы Зеленского "обречен на провал", но проблема в другом - Вашингтон не говорит об этом непосредственно президенту, поделился в комментарии The Economist украинский чиновник.

Позже издание Politico опубликовало статью со ссылкой на источники в Вашингтоне и военно-политическом блоке о том, что якобы семь стран-членов НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс. Это - США, Германия, Испания, Бельгия, Словения, Словакия и Венгрия.

Также появилась информация, что Шольц не поддерживает центральные пункты плана победы Зеленского, потому что опасается эскалации.

Сам Зеленский считает, что при условии реализации этого плана войну можно будет завершить не позднее 2025 года.

Что известно о "Европейской правде"?

Европейская правда - это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и управляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.

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