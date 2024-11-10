РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами: в двух городах прогремели взрывы

Коротко:
- РФ атаковала Днепр баллистикой
- Впоследствии в городе прогремели повторные взрывы
- ПС предупреждали об угрозе ударов КАБами по Запорожской области
Вечером, 10 ноября российские оккупанты атаковали территорию Украины с применением баллистического вооружения и КАБов. О взрывах на Днепропетровщине и Запорожье сообщает "Суспільне".
Отмечается, что в Днепре были слышны звуки взрывов.
Впоследствии корреспонденты "Суспільного" сообщили о повторных взрывах в городе.
"В Днепре были слышны повторные звуки взрывов", - говорится в сообщении.
До этого, Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога и скоростную цель в пределах Запорожской области, которая движется в направлении Днепра
"Днепр срочно в укрытие. Павлоград ракета в вашем направлении",- отмечали военные.
Смотрите видео удара по Днепру:
Также, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье.
"Запорожье срочно в укрытие", - отмечали они.
Впоследствии глава Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил взрывы в пределах области.
"Взрывы в Запорожской области", - написал он.
Кто такой Иван Федоров
С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 ноября 2024 года Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив рекордное количество ударных беспилотников, сообщают Воздушные силы ВСУ. В сводке говорится, что в течение ночи радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 145 воздушных целей, включая дроны "Shahed" и другие беспилотники неустановленного типа.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации, и их количество может быть достаточным для ракетного удара, поэтому украинцы должны быть готовы к такой угрозе.
Военный эксперт Владислав Селезнев также предупредил о возможности масштабного комбинированного удара на Киев и другие города, который оккупанты могут запланировать на период, когда снижение температуры повысит нагрузку на энергосистему Украины.
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