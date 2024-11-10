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РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами: в двух городах прогремели взрывы

Юрий Берендий
10 ноября 2024, 22:10
1174
Российские оккупанты атаковали Запорожье и Днепр, сообщается о громких звуках взрывов.
РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами: в двух городах прогремели взрывы
Россия атаковала территорию Украины баллистикой и КАБами / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Коротко:

  • РФ атаковала Днепр баллистикой
  • Впоследствии в городе прогремели повторные взрывы
  • ПС предупреждали об угрозе ударов КАБами по Запорожской области

Вечером, 10 ноября российские оккупанты атаковали территорию Украины с применением баллистического вооружения и КАБов. О взрывах на Днепропетровщине и Запорожье сообщает "Суспільне".

Отмечается, что в Днепре были слышны звуки взрывов.

видео дня

Впоследствии корреспонденты "Суспільного" сообщили о повторных взрывах в городе.

"В Днепре были слышны повторные звуки взрывов", - говорится в сообщении.

До этого, Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога и скоростную цель в пределах Запорожской области, которая движется в направлении Днепра

"Днепр срочно в укрытие. Павлоград ракета в вашем направлении",- отмечали военные.

Смотрите видео удара по Днепру:

РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами: в двух городах прогремели взрывы
Фото: скриншот

Также, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье.

"Запорожье срочно в укрытие", - отмечали они.

Впоследствии глава Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил взрывы в пределах области.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 ноября 2024 года Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив рекордное количество ударных беспилотников, сообщают Воздушные силы ВСУ. В сводке говорится, что в течение ночи радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 145 воздушных целей, включая дроны "Shahed" и другие беспилотники неустановленного типа.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации, и их количество может быть достаточным для ракетного удара, поэтому украинцы должны быть готовы к такой угрозе.

Военный эксперт Владислав Селезнев также предупредил о возможности масштабного комбинированного удара на Киев и другие города, который оккупанты могут запланировать на период, когда снижение температуры повысит нагрузку на энергосистему Украины.

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