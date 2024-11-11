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Украину накроют мокрый снег и дожди: в каких областях будут осадки и -8 градусов

Алёна Воронина
11 ноября 2024, 11:02
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В части регионов еще больше усилятся морозы, а также будут осадки - дождь, снег и мокрый снег. Также синоптик предупредил о туманах, которые ухудшат видимость.
Погода, снег
Погода в Украине - стало известно, где будут мокрый снег и дожди/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 11 по 17 ноября
  • В каких областях будут дождь и мокрый снег
  • Где температура воздуха опустится до -8 градусов

Погода в Украине на протяжении недели, с 11 по 17 ноября, будет с небольшими заморозками ночью и плюсовыми температурами днем. Местами будут идти дожди и мокрый снег.

В первой половине недели на погоду будет влиять малоподвижный антициклон, поэтому не предвидится существенных осадков. Температура воздуха будет близкой к норме, лишь местами она может быть ниже нормы на 2-4 градуса. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Начиная с четверга, 14 ноября, погодные условия изменятся - в большинстве областей ожидаются дожди, на западе, севере и востоке с мокрым снегом. В Крыму и Приазовье пройдут местами значительные осадки.

Также метеоролог предупредил, что в течение недели могут быть туманы, из-за которых ухудшится дальность видимости в отдельных регионах до 200-500 метров.

Погода в Украине 11 ноября

В понедельник, 11 ноября, погоду в Украине будет определять большой и малоподвижный антициклон. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, в западной части -4...+1; днем +5...+10 градусов, в Крыму до +12.

Погода в Украине 11 ноября
Погода в Украине 11 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 12 ноября

Во вторник, 12 ноября, сохранится погода без осадков, лишь на юге Одесской области возможен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных регионах возможен туман. Ветер преимущественно восточной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2 градуса, на юге +1...+6; днем +3...+8 градусов, на юге местами до +11.

Погода в Украине 12 ноября
Погода в Украине 12 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 13 ноября

В среду, 13 ноября, ночью в Одесской области, днем местами в Кировоградской и Черкасской областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, на юге +1...+4; днем +2...+7 градусов, в южной части и в Крыму +8...+11.

Погода в Украине 13 ноября
Погода в Украине 13 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 14 ноября

В четверг, 14 ноября, ночью в Крыму, утром и днем в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях ожидаются дожди; на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, на юге +3...+8; днем +3...+8 градусов, в Крыму местами до +10.

Погода в Украине 14 ноября
Погода в Украине 14 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, ночью на юго-востоке и в Крыму ожидаются умеренные, местами значительные дожди; в северных и западных регионах пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Днем в большинстве регионов страны ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом, в Карпатах умеренный снег. Ветер будет преобладать западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, на юге и в Приазовье +2...+7; в дневные часы +3...+8 градусов, в Одесской области до +10.

Погода в Украине 16 ноября

В субботу, 16 ноября, ночью в Крыму ожидаются умеренные дожди, в северных и восточных регионах небольшой дождь и мокрый снег. В остальных областях без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, в Карпатах -3...-8 градусов; днем +1...+6.

Погода в Украине 17 ноября

В воскресенье, 17 ноября, в Украине существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, в Карпатах -2...-7; днем +4...+9 градусов, в Одесской области до +11.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что накроет туман и будет падать мелкий дождь - стало известно, где в Украине ожидается антициклон. По словам Диденко, ветер восточных направлений будет небольшой или умеренный.

Также Главред сообщал, что Украину будет заливать дождями - синоптик назвала дату возвращения осадков. Стало известно, в некоторых областях Украины 11 ноября будут дожди и туман.

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