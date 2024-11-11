Во многих областях Украины ввели экстренные отключения света

Чтобы защитить энергосистему от атак, в Украине ввели экстренные отключения.

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По всей Украине масштабные отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В понедельник, 11 ноября, в части Украины ввели экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Электроэнергия пропала в восьми областях. Об этом сообщили в компании Yasno.

"В связи с угрозой ракетного обстрела сейчас Укрэнерго применяет экстренные отключения", - говорится в сообщении.

По данным Суспильного, отключение электроэнергии зафиксировано в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской областях, а также в Киеве.

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Экстренные отключения света также подтвердили в ДТЭК. В компании отметили, что по указанию Укрэнерго применяются превентивные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что графики отключений электроэнергии ввели из-за угрозы ракетного удара.

"Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", - добавили в КГВА.

Министерство энергетики Украины сообщило, что в некоторых областях оператор системы передачи применил графики аварийных отключений электроэнергии в связи с угрозой вражеских ударов по энергетической инфраструктуре.

"Это превентивные действия, необходимые для для предотвращения системных повреждений оборудования и сохранения работы энергосистемы во время возможных ударов. Просим всех с пониманием отнестись к принятию таких мер", - пояснили в Минэнерго.

Что известно о Yasno? YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Напомним

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