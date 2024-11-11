Россияне прицельно атаковали Кривой Рог: ударили по пятиэтажке, есть раненые

В многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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РФ попала баллистической ракетой в многоэтажку / Колаж: Главред, фото ГСЧС Украины

Что известно:

Россияне ударили баллистикой по пятиэтажке в Кривом Роге

Уничтожены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов

Количество пострадавших растет

В понедельник, 11 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Ракета прицельно попала в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг атаковал Кривой Рог. Повреждена пятиэтажка. Выясняем информацию о пострадавших", - говорится в сообщении. видео дня

По словам руководителя МВА Александра Вилкула, враг прицельно ударил баллистической ракетой по многоэтажке. На месте удара продолжается аварийно-спасательная операция.

"Мы все на месте. И спасатели, и медики, и коммунальные службы. есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу", - рассказал он.

Начальник Днепропетровской ОВА уточнил, что в результате вражеского удара в многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди.

"Известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальным - оказали помощь на месте", - отметил Лысак.

Обновлено 11:17: Количество пострадавших в Кривом Роге возросло до шести, среди которых есть двое детей. В ОВА сообщили, что 10-летней девочке оказали помощь на месте, а 11-летнего мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Обновлено 11:33: Лысак уточнил, что в городе уже известно о восьми раненых.

"Трое пострадавших в Кривом Роге госпитализированы. Кроме 11-летнего мальчика, женщины 58 и 75 лет. Все - в состоянии средней тяжести", - добавил он.

Баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Лысак? Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - глава Днепропетровской ОГА.

Угроза ракетных атак РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром 11 ноября Россия подняла около 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в воздух. Они направлялись к пусковым рубежам.

Из-за угрозы ракетных атак в некоторых регионах Украины были ввели экстренные отключения электроэнергии. Они должны были помочь избежать повреждений энергосистемы.

Как отметил авиационный эксперт Валерий Романенко, оккупанты могут ожидать снижения температуры, для проведения массированных атак.

По состоянию на середину 2024 года армия РФ имеет в запасе 190 ракет Х-101 и способна ежемесячно производить 40-50 новых. Кроме того, Россия хранит около 20 стратегических бомбардировщиков Ту-95, из которых 15 готовы осуществить пуски ракет.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что у россиян все готово для атаки по Украине. По его словам, утром враг отработал тактику пусков ракет с имитацией, что является частью подготовки к массированным атакам.

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