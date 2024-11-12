Украинцам будет угрожать затяжной блэкаут: чем опасны удары России по АЭС

В случае повреждения атомных блоков, электроэнергия будет подаваться по жестким графикам, фактически будет коллапс в энергосистеме.

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Украинцам может грозить блэкаут / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Ключевые тезисы:

РФ может атаковать атомные объекты Украины

Украинцам будет угрожать блэкаут

Ремонт АЭС может длиться в течение двух недель

Украинские атомные электростанции находятся в постоянной опасности из-за воздушных атак России. В интервью Главреду энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что подобный сценарий реален, ведь от страны-агрессора можно ждать чего угодно.

Эксперт предполагает, если враг нацелится на атомные блоки, то это остановит работу украинских АЭС.

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"Даже если в градирню запустят пару ракет, которые условно отобьют кусок бетона, то станция уже будет остановлена до выяснения всех обстоятельств и степени повреждений. И это сразу станет причиной отключений", - объясняет Корольчук.

Он добавляет, если будут выведены из строя две АЭС, тогда украинцам будет угрожать блэкаут.

"Хотя украинские АЭС могут работать по одной, что довольно сложно, но это будет большой объем производства электроэнергии, для которой должен быть потребитель. С другой стороны, даже если такие удары будут нанесены, теоретически и практически ремонт может занять неделю-две. Поэтому считайте, что в течение этого времени каждый будет жить, как может.", - рассказал энергетический эксперт.

Корольчук подчеркивает, без АЭС будет трудно обеспечить электроэнергией всех потребителей. В случае повреждения атомных блоков, электроэнергия будет подаваться по жестким графикам, но в первую очередь ею будут обеспечивать важные инфраструктурные объекты, по сути это будет коллапс.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Россия готовит удар по АЭС - новости по теме

К слову, то, что Россия готовит удары по украинским АЭС, уже подтверждала украинская разведка. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что РФ фотографировала объекты атомной генерации с помощью китайских спутников. По его словам, речь идет о трех атомных электростанциях. Однако РФ, вероятно, будет атаковать не непосредственно ядерный объект, а оборудование, которое обеспечивает стабильное электропитание АЭС.

Как ранее писал Главред со ссылкой на полковника НГУ Артема Илюхина, все украинские атомные электростанции находятся под усиленной охраной бойцов Нацгвардии. Это и неудивительно, ведь нужно быть готовыми ко всему, в том числе и к худшему сценарию.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщал, что оккупанты в ближайшее время могут ударить крылатыми ракетами по Украине. РФ уже накопила 117 ракет Х-101. Он отметил, что этих ракет может хватить на два массированных обстрела. Последний раз подобные атаки происходили 2 месяца назад.

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Кто такой Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

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