Ежедневные отключения света: Харченко объяснил, повлияет ли имитация атак РФ на систему

Украина выбрала тактику принимать меры перед атаками врага, чем потом получать очень серьезные последствия для энергосистемы.

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Враг вряд ли сможет имитировать удары на ежедневной основе / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Что сказал Харченко:

Графики отключений спасли Украину от серьезных проблем в энергосистеме

Враг, вероятнее всего, может имитировать атаки в дальнейшем, но не ежедневно

В понедельник, 11 ноября, в некоторых областях Украины впервые за долгое время ввели графики аварийных отключений света, которые были связаны с угрозой ударов страны-агрессора России.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил в комментарии "РБК-Украина" чем было вызвано такое решение и могут ли имитации атак РФ привести к ежедневным отключениям.

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"Это результат того опыта, который энергетики получили во время этой войны и сейчас понятно, каким образом лучше оперировать энергосистемой. Собственно, этим занимается диспетчерский центр "Укрэнерго", который разработал большое количество различных сценариев для различных вариантов атак, для различных вариантов фокусов этих атак и соответственно реагирует соответственно угрозе", - отметил он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Харченко отметил, что украинские энергетики уже не впервые практикуют такие отключения, ведь они доказали свою эффективность. Тем более, что сегодня были зафиксированы удары РФ, враг направил "Шахеды" на несколько энергетических объектов. Но благодаря физической защите серьезных разрушений не было.

Если говорить о возможности постоянных отключений из-за имитацией РФ атак, директор Центра исследований энергетики считает такой сценарий маловероятным.

"Честно скажу, что я не уверен, что они смогут часто имитировать такие массированные вылеты. Просто потому, что любое оборудование, не только энергетическое, изнашивается. И каждый вылет, как я понимаю, хорошо старых бомбардировщиков, это для них тоже нагрузка", - сказал он.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, что несмотря на рост потребления во всех регионах Украины из-за похолодания в "Минэнерго" заявили, что система и в дальнейшем будет работать стабильно, если страна-агрессор Россия не будет наносить массированных ударов по Украине и не повредит существенно энергосистему.

Ранее Александр Харченко заявил, что вероятность 20-часовых отключений света в Украине зимой достаточно мала из-за ряда факторов. В частности, Украина приложила немало усилий для улучшения защиты энергообъектов от возможных вражеских атак, а также подготовила аварийные бригады.

Накануне Главред писал, что председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предупредил, что Киев и Львов оказались перед угрозой блэкаута накануне зимы. В этих городах самая сложная энергетическая ситуация среди всех городов Украины.

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Кто такой Александр Харченко Александр Харченко - директор Центра исследований энергетики, эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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