В Киеве в ТЦК нашли мужчину с простреленной головой: что известно

В Киеве в Печерском территориальном центре комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) нашли мужчину с простреленной головой. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.
"Пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом - "огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок". Он находится там в тяжелом состоянии", - добавил собеседник.
Раненым оказался один из работников Печерского ТЦК - начальник группы персонала майор Андрей Воеводин. Отмечается, что он пытался совершить самоубийство и выстрелил себе в лоб из табельного пистолета "Макарова", сообщают СМИ.
Отмечается, что инцидент произошел 9 ноября. Сейчас раненый находится в коме. На месте нашли предсмертную записку. По данным СМИ, в записке было указано, что Воеводин якобы устал от службы и чувствовал на себе издевательства со стороны руководителя.
Правоохранители расследуют дело по статье "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".
Как сообщал Главред ранее, на Одесчине застрелили дезертира. Четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Республику Молдова. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси. Они напали на пограничника, после чего тот был вынужден применить оружие.
Также сообщалось о том, что на Закарпатье мужчина попал в больницу прямо из ТЦК. Он совершил попытку суицида прямо в туалете ТЦК, где его нашли в крови и с порезами.
Другие новости:
- "Продавал" поддельные документы: СБУ "поймала" начальника ТЦК на Закарпатье
- "Сливал" РФ места базирования ВСУ для ударов: на Волыни разоблачили предателя в ТЦК
- 17-летние должны прийти в ТЦК: что от них хотят
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред