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В Киеве в ТЦК нашли мужчину с простреленной головой: что известно

Ангелина Подвысоцкая
12 ноября 2024, 17:07
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Сотрудник Печерского ТЦК и СП пытался совершить самоубийство.
скорая, пистолет, Воеводин
В Киеве в ТЦК майор совершил попытку самоубийства / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

В Киеве в Печерском территориальном центре комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) нашли мужчину с простреленной головой. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

"Пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом - "огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок". Он находится там в тяжелом состоянии", - добавил собеседник.

Раненым оказался один из работников Печерского ТЦК - начальник группы персонала майор Андрей Воеводин. Отмечается, что он пытался совершить самоубийство и выстрелил себе в лоб из табельного пистолета "Макарова", сообщают СМИ.

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Отмечается, что инцидент произошел 9 ноября. Сейчас раненый находится в коме. На месте нашли предсмертную записку. По данным СМИ, в записке было указано, что Воеводин якобы устал от службы и чувствовал на себе издевательства со стороны руководителя.

Правоохранители расследуют дело по статье "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Как сообщал Главред ранее, на Одесчине застрелили дезертира. Четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Республику Молдова. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси. Они напали на пограничника, после чего тот был вынужден применить оружие.

Также сообщалось о том, что на Закарпатье мужчина попал в больницу прямо из ТЦК. Он совершил попытку суицида прямо в туалете ТЦК, где его нашли в крови и с порезами.

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