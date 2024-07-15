На Одесчине застрелили дезертира: военные сбежали из части и шли в Молдову

Для сохранения своей жизни пограничник вынужден был применить оружие, рассказали в ГПСУ.

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В ГБР рассказали о стрельбе на границе / t.me/DBRgovua

В Одесской области вечером 14 июля во время охраны государственной границы было совершено нападение на пограничный наряд, один из правонарушителей погиб.

"Вчера вечером пограничники остановили транспортное средство, в котором, кроме водителя, находились 4 человека. Два человека прибегли к бегству в разные направления, а впоследствии один из этих двоих в ходе его поиска совершил нападение на военнослужащего", - сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он указал, что для сохранения своей жизни пограничник вынужден был применить оружие, произвел предупредительные выстрелы и в направлении нападающего.

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"Вызванными на место врачами скорой помощи зафиксирована смерть правонарушителя, а также факт телесных повреждений у военнослужащего. Информация, которая начала распространяться на отдельных ресурсах о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности", - сказал полковник.

Также Демченко добавил, что военнослужащие не задерживались.

"Отметим, что в целом по всей протяженности государственной границы, к сожалению, это уже не первый случай нападения на пограничные наряды нарушителями, в результате которых военнослужащие вынуждены применять оружие для сохранения своей жизни и здоровья", - подчеркнул спикер.

Что говорят в ГБР

Как уточнили в Государственном бюро расследований, расследуются обстоятельства смерти военнослужащего в Одесской области при попытке нелегального пересечения границы, открыто уголовное дело.

Отмечается, что по оперативным данным, 14 июля 2024 года в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Республику Молдова. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси.

"При попытке перехода границы пограничники заметили их и задержали. Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь скрыться. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападавшего. Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в ГБР.

Что такое ГБР? Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

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