Хорошая новость для воинов: правительство вводит прозрачный механизм перевода в армии

Подать рапорт на перевод воинов между воинскими частями ВСУ можно будет через приложение "Армия+".

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В Украине вводят открытый механизм перевода воинов между частями / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления Зеленского:

В Украине вводят прозрачный механизм перевода воинов между воинскими частями ВСУ

Механизм заработает 15 ноября

Подать рапорт о переводе можно будет через приложение "Армия+"

В Украине вводят реальный и прозрачный механизм перевода воинов между воинскими частями ВСУ. Соответствующее постановление приняло правительство сегодня, 12 ноября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Речь идет о переводе по инициативе украинских военных.

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"Механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре. Обещанное выполняем", - написал Зеленский.

Рапорт на перевод можно будет подать в приложении "Армия+". Его проверка продлится 72 часа, после чего должно быть принято решение. В случае отказа должны быть указаны четкие причины, если рапорт на перевод будет согласованным, то поступит соответствующее решение.

Отмечается, что этот механизм заработает уже 15 ноября.

"Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой - представителями общественных организаций. Спасибо всем, кто работал ради этого решения", - добавил президент.

Реакция военных

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" уже отреагировал на введение нового механизма. Он прямо говорит, что это очень хорошие изменения.

"Если тема с переводами будет реально работать, то это будет [нецензурно] (очень хорошо - ред.). В принципе здесь добавить нечего, посмотрим как будет это все на практике", - написал он.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, 29 октября Верховная Рада приняла законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, которые будут действовать до 7 февраля 2025 года. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, а за мобилизацию - 304.

Сейчас в Украине уже мобилизовано более 1 миллиона человек в состав Сил обороны. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что планируется призвать еще 160 тысяч военнообязанных.

Как сообщал Главред, во время военного положения военнообязанные должны проходить медосмотр не реже одного раза в год. Если лицо признают временно непригодным, срок непригодности определяется индивидуально в зависимости от диагноза, отметила адвокат Лидия Карплюк. По законодательству, если человек признан ограниченно годным, ему нужно пройти повторный медицинский осмотр через девять месяцев.

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