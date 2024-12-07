До 12 часов без света: эксперт озвучил неутешительный прогноз для крупных городов

В случае повреждения энергетической инфраструктуры украинские города могут оказаться без электричества.

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Отключения света могут быть еще более длительными / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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РФ, вероятно, готовит массированный удар по Украине

Отключения электроэнергии могут длиться по 10-12 часов в сутки

Враг готовится к массированным обстрелам по Украине, вероятно, под прицелом снова будет энергетическая инфраструктура. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Станислав Игнатьев, энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

По словам эксперта, если РФ снова нанесет удары по объектам передачи электроэнергии в Украине может создаться критический режим с энергоснабжением - так называемый "островной режим".

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"Например, в Киеве, при таком сценарии, будет действовать 3-4 очереди отключений", - рассказал Игнатьев.

Он добавляет, если среднесуточная температура воздуха опустится до -10°C, тогда отключения электроэнергии будут продолжаться по 10-12 часов в сутки.

"Наиболее уязвимыми являются крупные города. Такие как Киев, Харьков, Одесса. Также в зоне риска - Львов.", - пояснил эксперт.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в Украине в течение дня, 7 декабря, будут действовать графики отключения света. Ограничения будут значительно меньше. В период с 8:00 до 21:99 будут применяться ограничения для промышленности и бизнеса. Для бытовых потребителей будут выключать свет с 9:00 до 20:00 в объеме одной очереди.

Недавно министр иностранных дел Андрей Сибига сообщал, Украина срочно нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Поставка 20 единиц таких систем позволит избежать отключений света.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.

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Кто такой Станислав Игнатьев? Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.

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