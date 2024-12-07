'Один компромиссный вариант': Фесенко сказал, какой сценарий завершения войны рассматривает Трамп

У команды Трампа есть две идеи относительно того, как можно завершить войну в Украине.

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Фесенко сказал, какой сценарий завершения войны рассматривает Трамп/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Основные тезисы Фесенко:

У команды Трампа есть две идеи по завершению войны в Украине

Ключевая идея предполагает поиск компромисса на основе заморозки конфликта

Позиция команды избранного президента США Дональда Трампа относительно возможных переговоров по завершению войны в Украине еще точно не определена. Эта позиция еще согласовывается, но есть некоторые базовые вещи, по поводу которых, похоже, существует консенсус в команде Трампа.

В частности, главная идея - поиск компромисса на основе заморозки конфликта, то есть прекращения боевых действий по линии фронта. Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"Вот ключевая идея. Этой идеи придерживается Кит Келлог, ее поддерживает Джей-Ди Вэнс. В принципе, здесь консенсус: в команде Трампа почти все поддерживают эту идею. И на самом деле это единственный компромиссный вариант завершения войны. Других компромиссных вариантов нет: здесь либо победа России, либо победа Украины. А компромисс - это завершение по линии фронта", - отметил Фесенко.

В то же время он подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии стабильной линии фронта. Он отметил, что договариваться о завершении боевых действий можно, только если стабилизируется линия фронта.

"Можно договариваться о завершении боевых действий, если линия фронта стабилизировалась. А если, как сейчас, Россия продвигает эту линию фронта, сначала надо либо договориться о прекращении огня (я пока мало верю в то, что Россия на это согласится), либо надо остановить врага. И тогда через некоторое время можно договариваться о заморозке. Но заморозка - это ключевая идея позиции команды Трампа", - сказал эксперт.

Но, по словам Фесенко, у команды Трампа есть еще вторая возможная идея - они готовы предложить Путину в качестве бонуса и стимула для того, чтобы он прекратил войну против Украины, мораторий на членство Украины в НАТО. И такое предложение может прозвучать с очень высокой вероятностью.

"Украинская сторона неслучайно, на мой взгляд, в последнее время начала форсировать тему членства Украины в НАТО, повышая ставки. Цель именно в этом. Есть понимание, и об этом указано в письме Андрея Сибиги к коллегам-министрам стран НАТО, что пока идет война, мы не станем членами НАТО. Но чтобы усилить позицию Украины на будущих переговорах, давайте напомним о возможности приглашения Украины в НАТО. Пока что к этому в НАТО не готовы. Еще больше не готовы в команде Трампа", - отметил Фесенко.

Он не исключает варианта, что эта тема поднимается Украиной для того, чтобы побудить команду Трампа что-то нам пообещать, чтобы бонусы предлагали не только Путину, но и Украине. Например, гарантии безопасности от США.

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Может ли Трамп повлиять на завершение войны в Украине - последние новости

Ранее сообщилось, что у Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине. Все три варианта отвергают возможность вступления Украины в НАТО, что Зеленский называл ключевым.

Как сообщал ранее Главред, в статье Foreign Policy рассказали, как победить на переговорах с РФ. Задача Украины и ее западных партнеров - найти способ повернуть ситуацию так, чтобы вести переговоры с позиции силы, пишет Foreign Policy.

Также ранее сообщалось, что Шольц сделал заявление после разговора с Трампом. Глава немецкого правительства Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. После этого Шольц выразил уверенность в способности "разработать совместную стратегию по ситуации в Украине".

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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