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Украина получила вторую партию F-16 от Дании: Зеленский сделал важное заявление

Алёна Воронина
7 декабря 2024, 11:26
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В Украину прибыла уже вторая партия самолетов F-16 от Дании, что позволит Украине усилить свой воздушный щит.
Самолет F-16, Владимир Зеленский
В Украину прибыла уже вторая партия F-16 от Дании/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • В Украину прибыла уже вторая партия F-16 от Дании
  • Таким образом воздушный щит Украины был дополнительно усилен

В Украину прибыла уже вторая партия самолетов F-16 от Дании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что воздушные суда из первой партии уже спасают украинцев, сбивая ракеты, которые запускает страна-агрессор Россия.

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"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию. Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру", - заявил украинский президент.

Он поблагодарил премьер-министра Дании Метте Фредериксен и подчеркнул, что благодаря новым самолетам воздушный щит Украины усилен дополнительно.

"Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже бы удалось сделать невозможным российский террор. Метте, спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу", - отметил Зеленский.

ф-16 f-16 инфографика
Самолеты F-16/ Инфографика: Главред

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Ранее сообщалось, что Украина получит еще две партии истребителей F-16 от Дании. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, в целом Украина получит 19 таких истребителей. Первая партия из шести самолетов уже прибыла. Также премьер-министр Дании напомнила, что ее страна в прошлом году была привлечена к подготовке украинских пилотов для полетов на таких самолетах.

Также ранее Главред сообщал, что F-16 ВСУ сбивают ракеты РФ - Зеленский раскрыл детали отражения массированных атак. Российские террористы в очередной раз хотят запугать холодом и отсутствием света, говорит президент.

Напомним, Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты F-16. Украинские истребители F-16 продемонстрировали высокую эффективность при отражении российских массированных атак, заявил президент.

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Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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война в Украине Дания Владимир Зеленский военный самолет F-16
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