Морские дроны мощно атаковали цели РФ на газовых платформах в Крыму: в ВМС показали видео

Были уничтожены вражеские системы наблюдения, размещенные на газовых платформах. В ВМС показали результаты успешного удара по вражеским целям.

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Морские дроны ВМС атаковали газовые платформы, захваченные оккупантами в Крыму/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео ВМС ВСУ

Кратко:

Дроны ВМС ВСУ нанесли удар по газовым платформам, захваченным оккупантами в Крыму

Были уничтожены вражеские системы наблюдения, размещенные на газовых платформах

Командующий ВМС ВСУ показал видео с результатами удара

Морские беспилотники подразделения Военно-морских сил ВСУ ударили по газовым платформам, захваченных российскими оккупантами в Крыму.

Соответствующее видео с кадрами удара опубликовал командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа. Он отметил, что были нанесены прицельные удары по российским целям.

видео дня

"Охота на врага в Черном море продолжается. Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли прицельные удары по российским целям", - отметил он.

Неижпапа рассказал, что были уничтожены системы наблюдения противника, которые были размещены на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма.

"Оккупанты не останутся на нашей территории - достанем их везде", - добавил командующий ВМС ВСУ.

Удар по вражеским целям в Крыму/ скрин

Смотрите видео удара по вражеским целям в Крыму:

Взрывы в Крыму - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму - стали известны подробности. Украинские воины поразили одну радиолокационную станцию "Каста-2е2" и две РЛС "Подлет".

Напомним, в Forbes узнали детали удара по целям РФ в Крыму. Как пишет Forbes, во время обстрела 29 ноября использовали разнообразную комбинацию боеприпасов. В частности, использовали крылатые ракеты Storm Shadow, зенитно-ракетные комплексы C-200, переоборудованные на дальнобойное оружие класса "земля-земля", ударные беспилотники ГУР, а также баллистические ракеты неустановленного типа, пишет издание.

Также ранее военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, кто может уничтожить Крымский мост. ВСУ делают так, чтобы Россия не могла использовать Крым в военных целях.

Напомним, 6 декабря в оккупированной Керчи прогремели взрывы - оккупанты ныли об атаке дронов. Местные жители слышали взрывы в районе судостроительного завода, также они видели зарево в микрорайоне Аршинцево.

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