Будет спланированная операция: Ходжес сказал, кто может уничтожить Крымский мост

ВСУ делают так, чтобы Россия не могла использовать Крым в военных целях.

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Уничтожение Крымского моста / коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Википедия

Главное из заявления аналитика:

Освобождение Крыма будет иметь большое значение для войны

Уничтожить Крымский мост ракетами Taurus и ATACMS не получится

Если кто-то и может снести этот мост, то это Буданов

Освобождение Крыма имеет решающее значение для всей войны. Об этом заявил военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью hromadske.

По его словам, Украина должна сделать все, что ей под силу, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы не могли спокойно функционировать на территории полуострова. Россия также должна потерять возможность использовать Крым как логистический хаб.

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"Большая часть российского Черноморского флота уже выведена из Севастополя. Украинские вооруженные силы делают так, чтобы Россия не могла использовать Крым в военных целях. Также украинцам удалось уничтожить большинство крупных паромов, которые Россия использовала для поставки военного снаряжения в Крым. Но остается еще Крымский мост. Россияне много сделали, чтобы защитить его. Впрочем, когда придет время, его тоже уничтожат", - отметил аналитик.

Ходжес также рассказал, можно ли уничтожить Крымский мост ракетами Taurus и ATACMS.

"Это не то оружие, которым уничтожают мосты. Удары этими ракетами могут сделать дыру в мосту. Но этого недостаточно. Там много стали и бетона. Поэтому понадобится огромное количество взрывчатки разных типов. Чтобы уничтожить этот мост, нужна хорошо спланированная операция. Недостаточно лишь одного удара, чтобы разобраться с такой переправой. Я думаю, если кто-то в мире и может снести этот мост, то это генерал Буданов. Я уверен, что в ГУР есть люди, которые работают над планом уничтожения Крымского моста", - добавил он.

Военный аналитик также отметил, что Украина может применить истребители F-16 для того, чтобы изолировать Крым и не дать россиянам возможность использовать полуостров для ведения войны.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина не отказалась от планов возможных ударов по Керченскому мосту, из-за чего Россия вынуждена тратить значительные ресурсы на его оборону.

Также известно, что в Керчи, на оккупированной территории Крыма, морское течение вынесло на берег новую партию защитных боновых заграждений. Их устанавливали возле Керченского моста, соединяющего полуостров с Россией, с целью защиты от возможных атак морских беспилотников.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич заявил, что Керченский мост должен быть демонтирован, ведь это единственный способ восстановить свободное судоходство в регионе.

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Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

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