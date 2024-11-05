Заграждения Кремля оказались 'мулькой': ситуация с Крымским мостом изменилась

Россия стремится защитить мост через Керченский пролив от атак морских дронов, однако эта защита не является долговечной.

https://glavred.info/ukraine/zagrazhdeniya-kremlya-okazalis-mulkoy-situaciya-s-krymskim-mostom-izmenilas-10611656.html Ссылка скопирована

Заграждение Керченского моста, которое спасает от атак, вынесло на берег в Крыму / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Главное из материала:

Защитные заграждения Крымского моста выносят на берег течения

Кремль пытается изо всех сил защитить хрупкую конструкцию

В Керчи, на оккупированной территории Крыма, морское течение вынесло на берег новую партию защитных боновых заграждений.

Их устанавливали возле Керченского моста, соединяющего полуостров с Россией, с целью защиты от возможных атак морских беспилотников.

видео дня

Как сообщает корреспондент проекта "Крым.Реалии" (Радио Свобода), на городской набережной собрались остатки этих заграждений - пустые емкости, соединенные арматурными конструкциями.

Ранее появлялась информация, что часть боновых заграждений дрейфовала в районе керченской набережной.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Россия стремится защитить мост через Керченский пролив от атак морских дронов. Летом 2024 года на южной стороне моста начали размещать баржи, позже появились дополнительные боновые заграждения, установленные параллельно мосту.

Новые спутниковые снимки демонстрируют значительное увеличение количества барж, предназначенных для защиты моста.

Последние новости о Крыме - что известно

В конце октября в Крыму прогремели мощные взрывы. В Джанкое было слышно до 20 взрывов, в Симферопольском и Красногвардейском районе, а также в селе Гвардейское и Симферополе - до восьми взрывов.

Также Главредсообщал, что 3 ноября в Крыму и областях РФ прозвучали взрывы. Наиболее громко звуки были слышны в Симферополе, Симферопольском и Красногвардейском районах.

Британская разведка также назвала цели ВСУ в Крыму. Как говорится в сообщении западной разведки, украинские атаки продолжают деградировать российский военный потенциал на Крымском полуострове.

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

Другие интересные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред