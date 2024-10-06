Судьба Крымского моста решена: России поставили громкий ультиматум в Гааге

Россия должна снести Крымский мост, поскольку он является угрозой для экологии и свободного судоходства в регионе, отметил посол Украины.

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Россия должна снести Крымский мост / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Администрация Президента России

Керченский мост должен быть демонтирован, ведь это единственный способ восстановить свободное судоходство в регионе. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге.

По его словам, украинская сторона надеется, что трибунал в Гааге услышит Украину.

"И опять же на требование о сносе так называемого Керченского моста, все абсолютно логично, потому что это и преграда свободы судоходства, которая продолжается, и когда украинские порты Мариуполя и Бердянска снова поднимут украинский флаг, то этот мост и дальше также он будет вредить и нарушать свободу судоходства поэтому на самом деле другого пути восстановить свободу судоходства в этих акваторий просто не существует. Мост должен перестать существовать - это факт", - сказал он. видео дня

В течение всех слушаний в Гааге и открытых выступлений украинской стороны неоднократно подчеркивалось, что другого способа обеспечить свободное движение судов не существует.

Он также отметил, что, кроме того, мост негативно влияет на экологическое состояние региона, вызывает нарушение требований по охране окружающей среды и культурного наследия, в частности подводных артефактов. Эти экологические последствия могут проявиться только через десятилетия.

"Поэтому, опять же, это сооружение, оно нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, и поэтому оно должно перестать существовать. Теперь трибунал будет принимать решение по этому исковому требованию Украины", - сказал Кориневич.

По его словам, украинская делегация приложила усилия, чтобы продемонстрировать арбитражному трибуналу нарушение Россией норм Конвенции ООН по морскому праву, касающихся свободы судоходства, транзитного прохода, охраны окружающей среды и сохранения культурного наследия.

Стоит отметить, что во Дворце мира в Гааге завершились слушания по иску Украины против РФ о нарушении ее прав как прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина приняла участие в устных слушаниях относительно своих прав как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, где призвала трибунал обязать Россию демонтировать Керченский мост. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, есть определенные причины, почему незаконный мост до сих пор не разрушен, хотя о нем не забывают.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что подготовка к его уничтожению продолжается, и вероятность того, что мост будет разрушен в ближайшее время, остается высокой.

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