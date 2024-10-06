РФ атакует с новыми резервами: в Генштабе назвали самые 'горячие' направления

На фронте зафиксировано 169 боевых столкновений, противник активно применяет авиацию.

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ВСУ отражают атаки врага / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

За прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений, в частности на Купянском и Лиманском направлениях противник активно применял авиацию.

Как говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, на Харьковском направлении враг пытался шесть раз штурмовать неподалеку Липцы, Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки. На данном направлении агрессор активно применял авиацию.

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На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал 10 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Новосадового.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Ступочек, Часового Яра, Калиновки и Григорьевки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Дачного и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лысовка и Проминь. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Селидово и Крутой Яр.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Цукурино. Кроме того, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Катериновки и Антоновки.

На Времовском направлении противник совершил четыре безуспешных штурма наших позиций в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали в сторону Новоданиловки.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись в Харьковской области. Гвардейцы захватили 7 позиций противника, уничтожили позицию ПТРК и гаубицу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ поразили 3 командных пункта армии РФ. Защитники Украины нанесли удары по вражеским объектам ракетами Storm Shadow и снарядами GMLRS.

Как сообщалось ранее, возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров. Кроме северокорейских военных, в результате удара украинских сил погибли более десятка оккупантов.

/ Главред

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