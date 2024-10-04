Сгорели таинственные контейнеры: СМИ раскрыли последствия атаки на аэродром РФ

Потери России в результате украинской атаки по аэродрому "Борисоглебск" могут оказаться зашкаливающе болезненными, отметили в Defense Express.

https://glavred.info/world/sgoreli-tainstvennye-konteynery-smi-raskryli-boleznennye-posledstviya-ataki-na-aerodrom-rf-10602587.html Ссылка скопирована

ВСУ, вероятно, уничтожили дефицитное оборудование РФ / Коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, скриншот

Украинские дроны, вероятно, поразили редкие авиационные боеприпасы или дефицитное оборудование на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Об этом 4 октября сообщил военный портал Defense Express.

Российский аэродром расположен в 300 км от границы с Украиной. Он используется для базирования истребителей Су-35 и Су-34, которыми враг наносит удары управляемыми авиабомбами по Украине.

На спутниковых снимках, опубликованных 4 октября "Радио Свобода", видны результаты этого удара.

видео дня

"Результаты на самом деле выглядят довольно интригующе. С одной стороны, на этих снимках мы не видим ничего такого, что могло бы указывать на результативное уничтожение российских самолетов настоянках и/или складов с боеприпасами, например с теми же управляемыми авиабомбами или ракетами воздух-воздух или воздух-поверхность", - отметило издание.

Однако аналитики Defense Express заметили на снимках "странные контейнеры" или ящики, которые были повреждены и сгорели. Эти контейнеры были расположены на открытой местности вблизи взлетно-посадочной полосы.

"Собственно, эти неизвестные ящики или контейнеры и являются в этой истории наиболее интригующим элементом. Поскольку в таких емкостях, в теории, могли размещаться или редкие авиационные боеприпасы, или же подвесные контейнеры с дефицитной и дорогой аппаратурой, например для радиотехнической или радиоэлектронной разведки", - рассказали в издании.

В то же время аналитики отметили, что спутниковые снимки не дают полной информации о масштабах потерь врага в результате атаки. По их словам, для окончательных выводов нужны дополнительные данные.

"Все равно есть основания говорить в рамках предварительных выводов, что этот удар Сил обороны Украины по вражескому аэропорту был успешным, а потери оккупантов в результате этого могут оказаться буквально зашкаливающе болезненными", - подытожили аналитики Defense Express.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Удары по важным объектам РФ - последние новости

Напомним, украинские беспилотники нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в РФ в ночь на 3 октября. По данным СМИ, дроны СБУ, ССО и других подразделений атаковали склады с управляемыми авиабомбами, стоянки самолетов Су-35 и Су-34, а также места хранения авиационного топлива.

Также 4 октября Силы обороны Украины поразили базу горючего российских оккупантов "Ананефтепродукт" в Воронежской области. В результате атаки подтверждено попадание в один из вертикальных резервуаров, там возник пожар.

Как сообщал Главред, в ночь на 29 сентября украинские Силы обороны нанесли удар по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских войск возле поселка Котлубань в Волгоградской области России.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред