Сгорели таинственные контейнеры: СМИ раскрыли последствия атаки на аэродром РФ

Украинские дроны, вероятно, поразили редкие авиационные боеприпасы или дефицитное оборудование на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Об этом 4 октября сообщил военный портал Defense Express.
Российский аэродром расположен в 300 км от границы с Украиной. Он используется для базирования истребителей Су-35 и Су-34, которыми враг наносит удары управляемыми авиабомбами по Украине.
На спутниковых снимках, опубликованных 4 октября "Радио Свобода", видны результаты этого удара.
"Результаты на самом деле выглядят довольно интригующе. С одной стороны, на этих снимках мы не видим ничего такого, что могло бы указывать на результативное уничтожение российских самолетов настоянках и/или складов с боеприпасами, например с теми же управляемыми авиабомбами или ракетами воздух-воздух или воздух-поверхность", - отметило издание.
Однако аналитики Defense Express заметили на снимках "странные контейнеры" или ящики, которые были повреждены и сгорели. Эти контейнеры были расположены на открытой местности вблизи взлетно-посадочной полосы.
"Собственно, эти неизвестные ящики или контейнеры и являются в этой истории наиболее интригующим элементом. Поскольку в таких емкостях, в теории, могли размещаться или редкие авиационные боеприпасы, или же подвесные контейнеры с дефицитной и дорогой аппаратурой, например для радиотехнической или радиоэлектронной разведки", - рассказали в издании.
В то же время аналитики отметили, что спутниковые снимки не дают полной информации о масштабах потерь врага в результате атаки. По их словам, для окончательных выводов нужны дополнительные данные.
"Все равно есть основания говорить в рамках предварительных выводов, что этот удар Сил обороны Украины по вражескому аэропорту был успешным, а потери оккупантов в результате этого могут оказаться буквально зашкаливающе болезненными", - подытожили аналитики Defense Express.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
Удары по важным объектам РФ - последние новости
Напомним, украинские беспилотники нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в РФ в ночь на 3 октября. По данным СМИ, дроны СБУ, ССО и других подразделений атаковали склады с управляемыми авиабомбами, стоянки самолетов Су-35 и Су-34, а также места хранения авиационного топлива.
Также 4 октября Силы обороны Украины поразили базу горючего российских оккупантов "Ананефтепродукт" в Воронежской области. В результате атаки подтверждено попадание в один из вертикальных резервуаров, там возник пожар.
Как сообщал Главред, в ночь на 29 сентября украинские Силы обороны нанесли удар по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских войск возле поселка Котлубань в Волгоградской области России.
Читайте также:
- Десятки дронов взорвали арсенал на юге РФ: СМИ о мощном ударе Сил обороны
- Удар достиг цели: аналитики раскрыли последствия атаки на арсенал РФ "Котлубань"
- ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред